Google Maps e AI: la sua visualizzazione immersiva arriva anche in Italia

MeteoWeb

A gennaio 2023, Google Maps ha ufficialmente parlato la Visualizzazione Immersiva. Si tratta di una funzionalità che, tramite l’intelligenza artificiale, consente di cambiare il modo di esplorare, fondendo miliardi di immagini per una visione multidimensionale del mondo. Questo avviene grazie alla sovrapposizione di informazioni attendibili.

Proprio oggi la visualizzazione immersiva approda all’interno dell’app Google Maps per Android e iOS in quattro nuove città: Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino, e presto arriverà in oltre 500 punti di riferimento iconici in tutto il mondo, inclusi alcuni monumenti nelle città italiane di Milano, Roma e Pisa oltre alle città di Venezia e Firenze sopra menzionate.

Come funziona la visualizzazione immersiva di Google Maps

Grazie a questa nuova familiarità è possibile visualizzare in modo multidimensionale l’area della visita programmata. Il meccanismo è semplice: lo si cerca su Google Maps e si tocca il primo video per sorvolare virtualmente l’edificio scelto o l’area che si vuole visitare e trovare i luoghi vicini. Con il cursore del tempo, si può scoprire il meteo in diverse ore del giorno e quanto sarà affollata la zona, in modo da poter pianificare in anticipo. E dove ci saranno dati disponibili, è possibile sbirciare all’interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno, grazie a una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata proprio da Google.

Se dopo la straordinaria ricchezza dei dettagli della Visualizzazione Immersiva si ha solo bisogno di fare un ricerca veloce, Google con Maps ha pensato di lanciare a breve le indicazioni rapide, per aiutare a seguire facilmente i progressi del vostro viaggio direttamente dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso.