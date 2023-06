In Francia 35mila persone sono morte per il caldo dal 2014

MeteoWeb

Dal 2014, tra le 30mila e le 35mila persone sono morte in estate in Francia a causa degli effetti del caldo: è quanto ha reso noto l’agenzia per la salute pubblica, evidenziando che questa mortalità non riguardava solo i periodi di canicola. “Va notato che una percentuale significativa di decessi – un terzo – ha riguardato persone di età inferiore ai 75 anni,” si legge nello studio pubblicato da Santé publique France, uno dei primi a valutare i legami tra caldo e mortalità in Francia negli ultimi anni.