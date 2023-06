Grosso masso finisce in strada: nuova frana sulla Provinciale 72 nel Lecchese

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, un masso di notevoli dimensioni è franato nuovamente sul tracciato della strada provinciale 72 in territorio del comune di Dorio, in provincia di Lecco. Nessun danno a persone o mezzi in transito, ma ulteriore mobilitazione di unità di pronto intervento per valutare la situazione.

Solo una settimana fa, la stessa strada era stata riaperta dopo un mese di chiusura – così come la linea ferroviaria – per una grossa frana avvenuta a Fiumelatte di Varenna (Lecco), poco più a sud. Il nuovo distacco è avvenuto dalla parete rocciosa che sovrasta la provinciale litoranea, in una zona già in passato teatro di altri episodi simili, non lontano dal confine con le province di Sondrio e Como. Sono in corso le verifiche per decidere eventuali limitazioni della viabilità.