Guasto su cavo sottomarino: disservizi per telefoni e internet a Lampedusa

Un guasto è stato localizzato sul cavo sottomarino in fibra ottica che collega le isole Pelagie alla terraferma, a circa 57 km dalla costa di Licata: lo ha reso noto il sindaco Filippo Mannino, spiegando che sta creando disservizi alla rete telefonica e ai collegamenti internet di Lampedusa. “Le aziende che stanno operando per la riparazione del cavo attraverso un intervento con nave posacavi specializzata a operare in mare aperto contano di poter ripristinare integralmente i servizi di rete fissa e mobile nel corso della mattinata del 20 giugno,” ha affermato il primo cittadino.