Scomparsa di Guido Pollice: era il fondatore dei VAS, vero difensore del Pianeta

“Guido Pollice ci ha lasciato. È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato fondatore, il senatore Guido Pollice. La sua prematura perdita rappresenta un duro colpo per tutti noi, ma anche per l’intera comunità che ha beneficiato del suo impegno politico e sociale e della sua passione per l’ambiente”. Così in una nota Stefano Zuppello, presidente di Verdi Ambiente e Società.

“Guido Pollice è stato una figura ispiratrice per l’Associazione Verdi Ambiente e Società, guidandoci con saggezza e determinazione lungo il percorso verso la tutela dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile – dice Zuppello – La sua visione ecologista, il suo impegno politico e la sua inesauribile energia hanno influenzato positivamente molte persone, spingendole ad agire per la giustizia sociale e per il bene del pianeta”.

La scomparsa di Guido Pollice

Prosegue il presidente di Verdi Ambiente e Società: “Ricordiamo con gratitudine il suo contributo nel promuovere politiche ambientali lungimiranti, nella difesa delle risorse naturali e nella lotta per la riduzione delle emissioni di gas serra. La sua eredità rimarrà come una guida preziosa per le future generazioni di ambientalisti e politici impegnati nella salvaguardia del nostro pianeta”. In questo momento di lutto, “ci uniamo al dolore della famiglia Pollice e offriamo loro le nostre più sincere condoglianze. Vogliamo anche esprimere il nostro sostegno a tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con il Senatore Pollice, affinché possano trovare conforto nei ricordi condivisi e nella consapevolezza di aver camminato al suo fianco per un futuro migliore”, dice Zuppello.

Come Associazione Verdi Ambiente e Società, “continueremo ad onorare la memoria di Guido Pollice portando avanti la sua missione di tutela ambientale e lavorando instancabilmente per la realizzazione di un mondo più sostenibile. La sua passione e il suo impegno continueranno a ispirarci nella nostra lotta per la giustizia sociale e la giustizia ambientale”, conclude, “riposa in pace, caro Guido. Sarai sempre ricordato come un leader visionario, un ecologista convinto e un vero difensore del nostro amato pianeta”.