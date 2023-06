Himalaya: i ghiacciai si stanno sciogliendo sempre più velocemente

MeteoWeb

I ghiacciai himalayani che forniscono acqua a quasi due miliardi di persone si stanno sciogliendo più velocemente che mai a causa dei cambiamenti climatici. Si tratta di una situazione che mette a rischio le comunità, esponendola a disastri imprevedibili e costosi. I ghiacciai sono scomparsi il 65% più velocemente dal 2011 al 2020 rispetto al decennio precedente, secondo un rapporto del Centro internazionale per lo sviluppo integrato della montagna (ICIMOD).

“Man mano che diventa più caldo, il ghiaccio si scioglierà, era previsto, ma ciò che è inaspettato e molto preoccupante è la velocità“, ha riferito l’autore principale del rapporto Philippus Wester all’AFP. “Sta accadendo molto più velocemente di quanto pensassimo.” I ghiacciai nella regione dell’Hindu Kush Himalaya (HKH) sono una fonte d’acqua cruciale per circa 240 milioni di persone nelle regioni montuose, così come per altri 1,65 miliardi di persone nelle valli fluviali sottostanti. Sulla base delle attuali traiettorie delle emissioni, i ghiacciai potrebbero perdere fino all’80% del loro volume attuale entro la fine del secolo, ha affermato l’ICIMOD con sede in Nepal, un’organizzazione intergovernativa che comprende anche i paesi membri Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Myanmar e Pakistan.

I ghiacciai alimentano 10 dei sistemi fluviali più importanti del mondo, tra cui il Gange, l’Indo, il Giallo, il Mekong e l’Irrawaddy, e forniscono direttamente o indirettamente a miliardi di persone cibo, energia, aria pulita e reddito. “Con due miliardi di persone in Asia che dipendono dall’acqua che i ghiacciai e la neve contengono, le conseguenze della perdita di questa criosfera (una zona ghiacciata) sono troppo vaste per essere contemplate“, ha concluso il vice capo di ICIMOD Izabella Koziell.