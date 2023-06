I vulcani di Napoli fanno paura: scosse di terremoto oggi sul Vesuvio e ai Campi Flegrei

MeteoWeb

Che i vulcani di Napoli, Vesuvio e Campi Flegrei, siano i più pericolosi in assoluto in Europa è notorio. Ma quando si verificano scosse di terremoto, la consapevolezza di questa pericolosità si materializza nella popolazione in modo particolarmente significativo. E’ successo oggi, proprio nel giorno della Festa della Repubblica italiana.

In mattinata due scosse hanno colpito Pozzuoli, ai Campi Flegrei. La prima, la più forte, di magnitudo 2.6 alle ore 11:43 si è verificata ad appena 2.2km di profondità nella zona dell’Accademia Aeronautica ed è stata distintamente avvertita dai residenti. La seconda, più lieve, di magnitudo 1.8 alle 11:44 sempre nella stessa area, ma più superficiale con ipocentro ad appena 1.5km di profondità, anche questa avvertita dalla popolazione seppur in modo meno significativo.

Sul Vesuvio, invece, da ieri pomeriggio è in corso un vero e proprio sciame sismico con decine di scosse nell’area sommitale del vulcano. La scossa principale, di magnitudo 2.3, si è verificata alle 22:54 di ieri sera ad appena 300 metri di profondità, seguita da numerose scosse nella notte, tutte più lievi e tutte molto superficiali, quindi di natura vulcanica. Visto l’epicentro nell’area sommitale del vulcano, queste scosse non vengono avvertite dalla popolazione ma soltanto rilevate dalla strumentazione dell’INGV.