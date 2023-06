Il grande amore di Silvio Berlusconi per gli animali in un documentario TV

MeteoWeb

Tra le “mille vite” di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì scorso, ce n’è una forse meno commentata di tante altre: quella dell’animalista convinto e della passione per il verde e la tutela dell’ambiente in generale. Chi può raccontarla meglio di Michela Vittoria Brambilla, con cui il Cavaliere ha condiviso tante battaglie? E’ questo il filo conduttore della puntata speciale di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Brambilla in programma la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4. Non ci sarà solo l’omaggio ad un grande animalista. Ci saranno, come sempre, servizi e proposte d’adozione.

In realtà, ricorda l’onorevole, “Dalla parte degli animali”, in onda dal 2017, è nata “per desiderio” del “mio amato presidente”: “Vittoria, mi disse guardandomi negli occhi, non devono più esserci cani nei canili, è terribile che vivano tutta la vita dietro le sbarre, dobbiamo assolutamente sconfiggere l’abbandono e il randagismo. Abbiamo a disposizione un mezzo potentissimo, la televisione. Scriviamo insieme un programma per svuotare i canili italiani. E così ci siamo messi a scrivere, e lui ha corretto la bozza infinite volte e ha seguito personalmente i “numeri zero” dandoci consigli da grande esperto di tv e amante degli animali”. Sfilano dunque i video-ricordi: Berlusconi che manda un saluto ai telespettatori nel 2019, che racconta “l’amore a prima vista” e la vita con Dudù (forse il cane più noto d’Italia), che fa appello per le adozioni nei canili, che deplora le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi, che allatta l’agnellino Fiocco di Neve (le immagini fecero il giro del mondo), che presenta “Peter” il figlio di Dudù, gli altri barboncini bianchi, il chihuahua “Rambo”, Harley e Sole, uno dei cinque cani provenienti dal canile di Olbia. “L’amore verso questi eterni fanciulli – ripeteva il presidente – è davvero grande”.

Non mancano, ovviamente, i servizi, le rubriche e le proposte d’adozione: dai cani dell’Hoopers agility al cane “social”, il magnifico husky Yuko. Molti gli animali che cercano una nuova vita e una famiglia speciale. Tra loro, la meticcia Birba, due cagnoloni del Libano Luffy e Oscar, Charlotte, di 16 anni, abbandonata sorda ipovedente e diabetica “che deve vivere gli ultimi anni in famiglia” Lara salvata da un’accumulatrice di cani e proposta per l’adozione live, i cani Gandalf, proveniente da una perrera spagnola, e Calise. “Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano.

È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

