Il superciclone Biparjoy avanza verso l’India, Gujarat in massima allerta

Lo stato indiano occidentale del Gujarat è in massima allerta: un ciclone estremamente violento dovrebbe colpirne alcune parti il 15 giugno. Si prevede che Biparjoy, ciclone sul Mar Arabico, si sposterà verso la costa dello Stato nei prossimi due giorni. Sono state previste forti piogge e alta marea in diversi distretti costieri dello Stato. Alla popolazione è stato chiesto di evitare di visitare le spiagge e ai pescatori è stato chiesto di non uscire in mare.

L’Indian Meteorological Department (IMD) ha dichiarato oggi che la tempesta ciclonica potrebbe spostarsi verso Nord fino al 14 giugno e poi spostarsi “verso Nord-Nord/Est e attraversare Saurashtra e Kutch e le adiacenti coste pakistane tra Mandvi (Gujarat) e Karachi (Pakistan) entro mezzogiorno del 15 giugno“. I meteorologi indiani hanno aggiunto che la tempesta potrebbe avere “venti massimi sostenuti da 125 a 135 km/h” e potrebbe arrivare fino a 150 km/h.

Biparjoy – che significa disastro o calamità in lingua bengalese – si è intensificato diventando una “tempesta ciclonica estremamente violenta“, la 2ª categoria più alta utilizzata dall’IMD per classificare le tempeste tropicali. Fino a sabato, era previsto che il ciclone avrebbe evitato il Gujarat e dirigersi verso la costa del Pakistan. Tuttavia, il dipartimento meteorologico indiano ha ora emesso allerta dirette alle autorità locali del Gujarat e ha chiesto loro di fare preparativi per evacuare le persone se necessario.

Ai residenti nelle zone costiere è stato chiesto di rimanere in casa il giorno in cui è probabile che il ciclone tocchi terra. Il governo del Gujarat ha dispiegato squadre nazionali e statali di risposta ai disastri nelle aree che potrebbero essere colpite dal ciclone.

Si prevede che Biparjoy porterà piogge anche in alcuni altri Stati lungo la costa occidentale e meridionale dell’India. L’IMD ha previsto forti piogge in alcune regioni di Maharashtra, Karnataka e Goa nei prossimi giorni.