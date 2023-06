Impianti eolici: l’indifferenza dell’amministrazione Biden verso la strage delle aquile

MeteoWeb

Sulla rivista Cfact si esamina come ormai sia conclamato che lo sviluppo dell’energia eolica in rapida crescita uccida gli uccelli in numero sempre crescente è chiaro. Che uccide anche balene e altri mammiferi marini sta diventando chiaro. La corsa precipitosa verso la costruzione di enormi quantità di energia eolica, a terra e in mare, è potenzialmente devastante per molte specie. Ma questa è solo una parte di una vera e propria strage causata dagli impianti eolici che sta ricevendo solo indifferenza dell’amministrazione Biden.

Pensiamo per esempio all‘aquila reale, il più grande rapace del Nord America occidentale, proprio dove gli impianti eolici si stanno diffondendo rapidamente. La sua popolazione è molto più piccola dell’aquila calva e potrebbe diminuire nel corso dei prossimi anni.

Una strage di aquile a causa degli impianti eolici

L’aquila reale è protetta dal Eagle Act, proprio come le balene sono protette sotto il Marine Mammal Protection Act. Gli impianti eolici richiedono i cosiddetti “permessi di cattura incidentali” per uccidere le aquile reali rilasciati dal Fish and Wildlife Service (FWS). Si scopre che c’è un problema sostanziale, cioè l’industria eolica sta ignorando l’Eagle Act e non ha ottenuto i permessi richiesti.

Ecco come la FWS ha dichiarato: “Per le aquile reali, l’obiettivo della Regola dell’Aquila 2016 era quello di aumentare la conformità e migliorare la coerenza e l’efficienza degli impianti di produzione di energia eolica. Tuttavia, tali obiettivi non sono stati realizzati. Sebbene la partecipazione al programma di autorizzazione da parte dei progetti di energia eolica sia aumentata dal 2016, rimane ancora ben al di sotto delle nostre aspettative. I requisiti per l’autorizzazione che alcuni hanno percepito come gravosi hanno portato a pochi permessi rilasciati per i progetti eolici rispetto al numero di progetti eolici operativi nelle aree in cui vivono le aquile reali. Di conseguenza, le aquile reali continuano ad essere in pericolo senza l’attuazione di misure di conservazione per compensare questo stato di cose.“

Le scelte dell’amministrazione Biden

Sono così pochi i permessi rilasciati ai progetti eolici che minacciano le aquile reali e gli impianti di energia eolica sono eccessivi. L’amministrazione Biden non sta facendo niente, anzi sta proponendo di rendere più facili i permessi rendendole meno sostenibili. Infiniti miliardi di dollari di progetti eolici potrebbero continuare ad uccidere le aquile. Al diavolo le aquile, a tutta velocità.

La proposta della FWS di Biden è quello di eliminare i permessi specifici del sito e di creare un “permesso generale” che copre tutti i normali progetti eolici. Tutto ciò che un progetto da un miliardo di dollari deve fare è firmare e pagare una piccola tassa, che presumibilmente in qualche modo mitiga le prossime morti delle aquile. Anche il requisito che un osservatore indipendente potesse monitorare le aquile morte è cessato. Dipenderemo solo dagli operatori dell‘impianto eolico (che non hanno ottenuto i permessi) per dirci quando hanno ucciso troppi uccelli.

Chiaramente si tratta di una mossa politica dalle gravi conseguenze ambientali che preferisce appoggiare lo sviluppo dell’energia eolica a scapito delle aquile. Biden ha dichiarato che ogni agenzia federale dovrebbe fare tutto il possibile per promuovere le energie rinnovabili. Oltre alle aquile morte, ci sono il resto degli uccelli morti. Le turbine eoliche sono chiamate “elicotteri per uccelli” per una buona ragione. Quanti uccelli devono morire per fermare tutto questo?