Implosione Titan: “la mancanza di una certificazione è stata la pistola fumante”

L’implosione catastrofica del Titan probabilmente ha ucciso i 5 occupanti istantaneamente. Infatti, gli esperti affermano che il sommergibile Titan ha subito una implosione catastrofica che probabilmente ha ucciso il suo pilota e i quattro passeggeri istantaneamente a causa della forte pressione dell’acqua nel profondo Nord Atlantico.

I ricercatori marittimi hanno affermato che un’implosione era il peggiore epilogo di tutti gli scenari possibili previsti durante la ricerca disperata per trovare il sommergibile disperso. Gli esperti avevano avvertito che sotto una forte pressione a profondità estreme lo scafo del Titan sarebbe potuto implodere, provocando la morte istantanea per chiunque a bordo del sommergibile.

L’impressionante implosione del Titan

Con 22 piedi di lunghezza (6,7 metri di lunghezza), 23.000 chili (10,432 chilogrammi). Il più grande volume interno di Titan – anche se angusto con un massimo di cinque persone costrette a stare seduti – ha significato che è stato sottoposto a una maggiore pressione esterna. La pressione dell’acqua a 12.500 piedi (3.800 metri) sotto la superficie del sito del relitto Titanic è di circa 400 atmosfere o 6,000 sterline per pollice quadrato.

Ma cosa ha fatto implodere il Titan? In questo momento, non è nemmeno chiaro chi guiderà l’indagine. Probabilmente, il design non convenzionale del sommergibile Titan potrebbe averlo destinato al disastro. Nel sommergibile erano presenti: un esperto del Titanic, un avventuriero, un CEO e un padre e figli, tutti rimasti uccisi nell’implosione di Titan. L’implosione del sottomarino turistico attira l’attenzione sui regolamenti oscuri delle spedizioni in alto mare: “Il regista del ‘Titanic‘ James Cameron dice che la ricerca del sottomarino scomparso è diventata una ‘farsa da incubo‘ – Quanto è costata la ricerca del sommergibile Titan? Il disegno di legge della Guardia Costiera degli Stati Uniti indica solo che il costo si aggira in milioni di dollari.

Le rinunce di responsabilità

I quattro passeggeri che sono morti questa settimana quando il Titan è imploso sono stati molto probabilmente invitati a firmare rinunce di responsabilità. Una delle deroghe, firmata da una persona che aveva intenzione di partecipare a una spedizione OceanGate, richiedeva ai passeggeri di riconoscere i rischi connessi al viaggio sulla nave Titan e su qualsiasi nave di supporto.

Il sottomarino era sperimentale

La rinuncia di responsabilità, che è stata esaminata da The Associated Press, riportava che i passeggeri potessero subire lesioni fisiche, disabilità, traumi emotivi e la morte mentre erano a bordo del Titan. I passeggeri rinunciano anche al diritto di agire per “lesioni personali, danni alle cose o qualsiasi altra perdita” che sperimentano durante il viaggio, come riportava il documento.

Il modulo indicava anche che lo scafo è sperimentale e “costruita con materiali che non sono stati ampiamente utilizzati per sommergibili con equipaggio.” La rinuncia potrebbe svolgere un ruolo enorme come le famiglie di coloro che sono morti considerano le loro opzioni legali. Alcuni esperti di normativa marittima hanno riferito che ciò che l’indagine sul disastro scoprirà determinerà molto sul caso, tra cui ciò che ha causato la nave a implodere.

Le indagini attuali

“Il Transportation Safety Board of Canada (Tsb) avvierà un’indagine sull’evento mortale che ha coinvolto il sommergibile privato Titan e la nave d’appoggio, battente bandiera canadese, Polar Prince“, ha annunciato il Tsb in una nota. L’agenzia sta inviando una squadra a St. John’s, nella provincia di Terranova e Labrador, per condurre le indagini sull’accaduto. Inoltre ha ribadito che si coordinerà con altre agenzie nei prossimi giorni. Nel Prince Polar c’erano 17 membri dell’equipaggio e 24 persone a bordo della e, l’agenzia ha riferito che probabilmente il design non convenzionale del Titan sottoposto a una forte pressione dell’acqua ha causato l’implosione mortale del sommergibile Titan.

Il Titan, di proprietà e gestito da OceanGate Expeditions, iniziò a portare le persone sul Titanic nel 2021. E “stato propagandato per un design che comprendeva uno scafo in fibra di carbonio composito e una camera allungata per l’equipaggio e passeggeri. Gli esperti dicono che la cabina in cui le persone siedono nella maggior parte dei sommergibili è sferica perché la pressione dell’acqua è esercitata in modo uguale su tutte le aree“.

La fibra di carbonio composito

In confronto ai sottomarini tradizionali, la camera di Titan era più grande, più allungata con una forma simile a un tubo. Mentre OceanGate ha promosso la fibra di carbonio di Titan e la costruzione in titanio come “più leggero di peso e più efficiente per mobilitare di altri sommergibile immersioni profonde,” gli esperti affermano che i compositi di carbonio hanno una vita limitata quando sono soggetti a carichi eccessivi o a un design scadente che porta a una pressione maggiore.

Un paio di avventurieri che hanno citato in giudizio OceanGate per frode e hanno dichiarato di aver abbandonato la loro causa contro la società che possedeva il sommergibile Titan. Sharon e Marc Hagle hanno citato in giudizio OceanGate dopo aver messo i soldi per un viaggio per visitare il sito del relitto del Titanic e il viaggio non è mai avvenuto. La coppia ha detto che il viaggio è stato prima riprogrammato e poi annullato, e gli è stato detto che non avrebbero ricevuto il risarcimento.

I costi delle ricerche

Gli Hagles sono avventurieri che sono diventato la prima coppia sposata su un volo spaziale commerciale l’anno scorso, secondo Purdue University, dove si è laureato Marc. La coppia ha dichiarato in una dichiarazione a The Associated Press Venerdì 22 giugno che hanno deciso di abbandonare la loro azione legale sulla scia della morte del CEO Stockton Rush, insieme a quattro passeggeri, e la perdita del Titan in mare. “Il denaro è una forza trainante nella nostra economia, ma l’onore, il rispetto e la dignità sono più importanti per l’anima umana“, si legge nella dichiarazione. “Auguriamo a tutta la famiglia OceanGate e alle famiglie di coloro che sono a bordo del Titan il meglio in quanto soffrono la perdita dei loro cari.”

Il costo della ricerca del sommergibile Titan scomparso si estenderà facilmente nell’ordine di milioni di dollari per la sola Guardia Costiera USA. La Guardia Costiera Canadese, U.S. Navy e altre agenzie ed entità private si sono precipitate anche a fornire risorse e competenze. Non c’è nessun’altra ricerca oceanica paragonabile ad essa, soprattutto con così tanti paesi e anche imprese commerciali coinvolte, ha dichiarato Norman Polmar, uno storico navale, analista e autore con sede in Virginia. Il velivolo impiegato da solo comporta costi enormi.

La mancanza di una regolamentazione sulle esplorazioni in acque profonde

Il Pentagono ha messo il costo orario a decine di migliaia di dollari per la turboelica P-3 Orion e il jet P-8 Poseidon, insieme al C-130 Hercules, tutti utilizzati nella ricerca. Alcune agenzie possono chiedere rimborsi. Ma la Guardia Costiera USA ha generalmente il divieto dalla legge federale di raccogliere il rimborso di pertinenza di qualsiasi servizio di ricerca o di salvataggio, ha dichiarato Stephen Koerting, un avvocato statunitense nel Maine che si è specializzato in diritto marittimo

Le agenzie di soccorso non vogliono che le persone in difficoltà pensino al costo di un elicottero o di altre risorse quando una vita è in pericolo.” Ogni persona che manca all’appello merita di essere trovata. Questa è la missione indipendentemente da chi è“, ha detto Hastings. Il viaggio del Titan verso il Nord Atlantico evidenzia che non sono sufficientemente regolamentate le esplorazioni in acque profonde. È uno spazio in alto mare dove leggi e convenzioni possono essere aggirate dal rischio, prendendo imprenditori e i turisti ricchi che aiutano a finanziare i loro sogni.

Il Titan operava in acque internazionali

Il Titan operava in acque internazionali, lontano dalla portata di molte leggi degli Stati Uniti o di altre nazioni. Non è stato registrato come nave USA o con le agenzie internazionali che regolano la sicurezza, né è stato classificato da un gruppo dell’industria marittima che stabilisce gli standard su questioni come la costruzione dello scafo. Stockton Rush, il CEO dell’OceanGate Expeditions e il pilota del Titan tra le vittime aveva detto che non voleva essere impantanato da tali standards. Gli esperti avanzano l’ipotesi che l’implosione sia stata provocata da probabile negligenza e potrebbero avere ragione. Ma le azioni legali dovranno affrontare varie sfide, tra cui le rinunce di responsabilità firmate dai passeggeri Titan che hanno avvertito della miriade di modi in cui potrebbero morire.

La mancanza di certificazione, una “pistola fumante”

Bob Ballard, un membro del team di ricerca che ha trovato il relitto del Titanic nel 1985, ha definito la mancanza di certificazione da parte di esperti esterni “la pistola fumante” nel caso del sommergibile Titan. La U.S. Coast Guard ha dichiarato al riguardo: “Abbiamo fatto migliaia e migliaia e migliaia di immersioni con altri paesi anche a queste profondità e non hanno mai avuto un incidente,” Ballard ha detto Venerdì 23 giugno su ABC “Good Morning America.” “Quindi questa è la prima volta, e la pistola fumante è che questa è la prima volta da un sottomarino che non è stato classificato.” Nello stesso show, il regista di “Titanic” James Cameron ha definito la mancanza di certificazione da un ente di ingegneria o “ufficio di classificazione” “un fallimento critico.”

Ha descritto diversi potenziali problemi del progetto del Titan, ma ha riferito che l’anello più debole era lo scafo in fibra di carbonio composito.” Non si usano compositi per i vasi che vedono pressione esterna. Sono ottimi per i vasi a pressione interni, come le bombole subacquee, per esempio, ma sono terribili per la pressione esterna“, ha detto. “Quindi questo stava cercando di applicare l’aviazione pensando a un profondo problema di ingegneria sommersa. E tutti abbiamo detto che questa era un’idea sbagliata.”