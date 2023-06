Implosione Titan: la squadra Tsb esamina luogo dell’evento e relitto

MeteoWeb

Ha preso il via l’indagine aperta dalle autorità canadesi sull’incidente del Titan, il sommergibile privato scomparso vicino al relitto del Titanic nell’Atlantico settentrionale con cinque persone a bordo, decedute per una “catastrofica implosione” del mezzo. Il Transportation Safety Board of Canada (TSB) “ha cominciato gli accertamenti partendo dalla nave Polar Prince“, l’imbarcazione canadese da cui il piccolo sommergibile turistico è salpato una settimana fa. Un’indagine di questo tipo richiede solitamente tra i 18 e i 24 mesi, ma il TSB cercherà “di andare più veloce, perché sappiamo che tutti vogliono delle risposte, soprattutto le famiglie“, ha dichiarato il suo presidente Kathy Fox.

E così una squadra del TSB è già arrivata a St John’s, Terranova, per “esaminare il luogo dell’evento e il relitto, interrogare i testimoni e raccogliere tutte le informazioni pertinenti“, ha aggiunto Fox. Il TSB è responsabile delle indagini sugli incidenti aerei, ferroviari e marittimi con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei trasporti. Non si pronuncia su eventuali responsabilità civili o penali.

Una seconda indagine separata è stata aperta dalla Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Gli investigatori hanno “iniziato a esaminare le circostanze che hanno portato alla morte delle cinque persone a bordo del sommergibile“, ha annunciato sabato Kent Osmond, funzionario della RCMP per la provincia di Terranova e Labrador. Lo scopo dell’indagine è quello di valutare “se sia giustificata o meno un’indagine completa della RCMP“, ha dichiarato, aggiungendo che “tale indagine sara’ condotta solo se il nostro esame delle circostanze indica che potrebbero essere state violate leggi penali federali o provinciali”