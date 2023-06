Cosa ha causato l’implosione del Titan? Avviate le indagini

MeteoWeb

Un giorno dopo la rivelazione che il sommergibile Titan è imploso, i funzionari stanno cercando prove sul fondo dell'oceano e stanno determinando chi sarà responsabile delle indagini sul disastro internazionale. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì che non è ancora stata avviata un'inchiesta formale perché le agenzie marittime sono ancora impegnate a perlustrare l'area in cui la nave è stata distrutta. I detriti sono stati localizzati a circa 3.810 metri di profondità nell'Atlantico settentrionale, non lontano dal relitto del Titanic che si stava recando a esplorare.

I detriti sono stati individuati a circa 3.810 metri di profondità, vicino al relitto del Titanic che si stava recando a esplorare. La Guardia Costiera statunitense ha condotto la missione iniziale di ricerca e salvataggio. “So che ci sono anche molte domande su come, perché e quando è successo. Sono domande su cui raccoglieremo quante più informazioni possibili”, ha dichiarato giovedì il contrammiraglio John Mauger del primo distretto della Guardia Costiera. Venerdì non era del tutto chiaro chi avrebbe avuto l’autorità di condurre quella che sicuramente sarà un’indagine complessa che coinvolgerà diversi Paesi. La OceanGate Expeditions, la società che possedeva e gestiva il Titan, ha sede negli Stati Uniti, ma il sommergibile era registrato alle Bahamas. La OceanGate ha sede a Everett, Washington, ma ha chiuso quando il Titan è stato ritrovato. Nel frattempo, la nave madre del Titan, la Polar Prince, è canadese e le persone a bordo del sommergibile provenivano da Inghilterra, Pakistan, Francia e Stati Uniti.

Titan, pronte le indagini

Il governo canadese avvierà un’inchiesta sulla perdita del sommergibile Titan, la cui nave madre batteva bandiera canadese: lo ha annunciato il Dipartimento dei Trasporti di Ottawa. Il National Transportation Safety Board ha dichiarato che la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha dichiarato la perdita del Titan un “grave incidente marittimo” e che la Guardia Costiera condurrà le indagini. Il portavoce dell’NTSB, Peter Knudson, ha dichiarato che l’informazione è stata fornita ai vertici dell’agenzia da funzionari della Guardia Costiera e che l’NTSB si è unito all’indagine. La Guardia Costiera non ha confermato che condurrà l’indagine. Il quartier generale della Guardia Costiera ha detto che il Primo Distretto della Guardia Costiera di Boston discuterà le operazioni e i piani futuri, ma non ha detto quando.

Nel frattempo, il Transportation Safety Board of Canada ha dichiarato di aver avviato un’indagine sulla Polar Prince, la nave madre e di supporto del Titan. Il modo in cui procederà l’indagine generale sulla tragedia è complicato dal fatto che il mondo dell’esplorazione delle profondità marine non è ben regolamentato. Tali spedizioni sono sottoposte a un controllo minore rispetto alle compagnie che lanciano persone nello spazio, ha osservato Salvatore Mercogliano, professore di storia presso la Campbell University in North Carolina, che si occupa di storia e politica marittima.

Il Titan non era registrato come nave statunitense o presso le agenzie internazionali che regolano la sicurezza. L’amministratore delegato di OceanGate, Stockton Rush, che stava pilotando il Titan quando è imploso, si è già lamentato in passato del fatto che i regolamenti possono soffocare il progresso: “Mettere al corrente un ente esterno di ogni innovazione prima che questa venga testata nel mondo reale è un anatema per una rapida innovazione”, ha scritto Rush in un post sul blog del sito web della sua azienda. Bob Ballard, membro del team di ricerca che ha trovato il relitto del Titanic nel 1985, ha definito la mancanza di certificazione da parte di esperti esterni “la pistola fumante” nell’implosione. “Abbiamo fatto migliaia e migliaia e migliaia di immersioni… a queste profondità e non abbiamo mai avuto un incidente”, ha detto Ballard a “Good Morning America” della ABC.

Cause legali in corso

La Marina ha trasmesso le informazioni alla Guardia Costiera, che ha continuato le ricerche perché i dati non erano considerati definitivi, secondo l’ufficiale, che ha parlato a condizione di anonimato per parlare di un delicato sistema di rilevamento acustico. Nell’implosione sono rimasti uccisi Rush, due membri di un’importante famiglia pakistana, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, l’avventuriero britannico Hamish Harding e l’esperto di Titanic Paul-Henri Nargeolet. Il Titan è salpato alle 8 di domenica ed è stato segnalato in ritardo nel pomeriggio a circa 435 miglia (700 chilometri) a sud di St. John’s, Terranova. I soccorritori si sono precipitati nell’area con navi, aerei e altre attrezzature. Ogni briciola di speranza di trovare l’equipaggio vivo è stata spazzata via giovedì, quando si prevedeva che la riserva d’aria di 96 ore del sommergibile si sarebbe esaurita e la Guardia Costiera ha annunciato che i detriti erano stati trovati a circa 488 metri dal Titanic.

Si prevede una raffica di cause legali, ma la loro presentazione sarà complessa e non è chiaro quanto avranno successo. I querelanti si scontreranno con il problema di stabilire la giurisdizione, che potrebbe essere complicato, proprio come lo sarà per l’indagine, ha detto Steve Flynn, ufficiale della Guardia Costiera in pensione e direttore del Global Resilience Institute della Northeastern University.L’implosione è avvenuta “fondamentalmente in una terra di nessuno”, ha detto Flynn. “In un certo senso, hanno sfruttato la torbidezza della giurisdizione per non avere una supervisione”. James Cameron, regista del film campione d’incassi “Titanic” e autore di numerose immersioni nel relitto dell’iconica nave, ha dichiarato alla BBC di aver capito che si era verificato un “evento catastrofico estremo” non appena ha saputo che il sommergibile aveva perso contemporaneamente la navigazione e le comunicazioni. “Per me non c’erano dubbi”, ha detto Cameron.

“Non c’erano ricerche. Quando finalmente hanno portato laggiù un ROV (veicolo a comando remoto) in grado di raggiungere la profondità, l’hanno trovato nel giro di poche ore. Probabilmente in pochi minuti”. Non c’è nessun’altra ricerca oceanica paragonabile, soprattutto se sono coinvolti così tanti Paesi e persino imprese commerciali, ha dichiarato Norman Polmar, storico della marina, analista e autore con sede in Virginia. Anche la Guardia costiera canadese, la Marina statunitense e altre agenzie ed enti privati hanno fornito risorse e competenze. Alcuni possono chiedere un rimborso. Ma alla Guardia Costiera statunitense è generalmente vietato dalla legge federale di riscuotere rimborsi relativi a qualsiasi servizio di ricerca o salvataggio, ha dichiarato Stephen Koerting, un avvocato del Maine specializzato in diritto marittimo.

Almeno 46 persone hanno viaggiato con successo sul sommergibile di OceanGate verso il Titanic nel 2021 e nel 2022, secondo le lettere che la società ha depositato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, in Virginia, che supervisiona le questioni relative al sito del relitto. Ma un ex dipendente e alcuni ex passeggeri hanno sollevato dubbi sulla sicurezza. Gli scrittori dell’Associated Press Lolita C. Baldor a Washington, Ben Finley a Norfolk, Virginia, Holly Ramer a Concord, New Hampshire, David Sharp a Portland, Maine, e Gene Johnson a Seattle hanno contribuito a questo servizio.