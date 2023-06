Impresa sull’Everest, sherpa salva scalatore da “zona della morte”

MeteoWeb

Una guida nepalese ha salvato uno scalatore malese in quella che è già una stagione alpinistica drammatica, che ha fatto registrare almeno 12 morti. Gelje Sherpa stava accompagnando un cliente cinese verso la vetta di 8.849 metri e aveva in programma di aiutarlo a scendere con il parapendio. Invece, a poche centinaia di metri dalla vetta, si sono imbattuti in un uomo solo aggrappato a una corda e tremante nell’area nota come “zona della morte“.

L’area sopra gli 8mila metri si è guadagnata questo nome per l’aria rarefatta, le temperature gelide e i bassi livelli di ossigeno che aumentano il rischio di mal di montagna. È anche nota per il suo terreno difficile.

“Quando l’ho trovato in quello stato, il mio cuore non mi ha permesso di lasciarlo lì,” ha dichiarato lo sherpa ad AFP. Molti altri alpinisti sono passati davanti all’uomo quel giorno, ma lo sherpa si è rifiutato di criticarli. “È un posto dove devi pensare prima alla tua sopravvivenza,” ha detto. Sherpa ha detto al suo cliente – che avrà pagato almeno 45mila dollari per scalare l’Everest, inclusa una tassa di permesso di 11mila dollari – di tornare senza raggiungere vetta. “Quando ho deciso di scendere, il mio cliente all’inizio non era d’accordo. Certo, era lì dopo aver speso un sacco di soldi, doveva essere il suo sogno da anni e ha dovuto trovare il tempo per venire qui per scalare. Si è arrabbiato e ha detto che voleva andare in vetta. Ho dovuto rimproverarlo e dirgli che doveva scendere perché era una mia responsabilità e non potevo mandarlo in vetta da solo. Si è arrabbiato“. Lo sherpa ha spiegato che voleva portare il malato giù dalla montagna. “Poi ha capito che con ‘recupero’ intendevo che volevo salvarlo. Ha capito e poi si è scusato più tardi“.

Lo sherpa, 30enne, ha dato allo scalatore malato la sua fornitura di ossigeno supplementare, migliorando alcuni dei suoi sintomi, ma non era ancora in grado di camminare. Il terreno roccioso e irregolare hanno costretto lo sherpa a trasportare l’alpinista malese in alcuni tratti. “È un compito molto difficile trasportare qualcuno e portarlo giù da lì. Ma alcune sezioni sono molto rocciose, non sono riuscito a trascinarlo,” ha raccontato. “Se l’avessi fatto, avrebbe potuto rompersi le ossa“. Sherpa ha trascinato l’uomo per quasi 700 metri per quasi 6 ore fino al Campo 4 da solo. “Ho preso parte a molte missioni di ricerca e soccorso, ma questa è stata molto impegnativa“.

Insieme a un’altra guida, i due hanno avvolto lo scalatore in materassini e lo hanno assicurato con delle corde, trascinandolo su pendii innevati e caricandolo sulla schiena quando necessario. Alla fine, sono arrivati ​​al Campo 3 a 7.162 metri e un elicottero ha portato lo scalatore fino al campo base.

Sherpa non ha potuto incontrare nuovamente lo scalatore malese ma ha ricevuto un messaggio di ringraziamento. “Mi ha scritto ‘Mi hai salvato la vita, sei un dio per me’,” ha riferito lo sherpa. Le guide nepalesi, di solito di etnia sherpa delle valli intorno all’Everest, sono considerate la spina dorsale dell’industria dell’arrampicata e corrono enormi rischi per trasportare attrezzature e cibo, riparare corde e scale, e così via.

Molti hanno applaudito la sua decisione altruista. “Come guida senti un senso di responsabilità per gli altri sulla montagna e devi prendere decisioni difficili,” ha affermato Ang Norbu Sherpa, presidente della Nepal National Mountain Guide Association. “Quello che ha fatto è encomiabile“.

Il Nepal ha rilasciato un record di 478 permessi per l’Everest a scalatori stranieri in questa stagione e circa 600 alpinisti e guide hanno raggiunto la vetta. Dodici alpinisti sono stati confermati morti e altri 5 risultano ancora dispersi.

Gelje Sherpa ha raggiunto il punto più alto del mondo 6 volte e non si è pentito della sua decisione di tornare indietro quel giorno. “Le persone si concentrano solo sulla vetta, ma tutti possono farlo,” ha detto. “Trasportare qualcuno da più di 8mila metri è molto più difficile che raggiungere la vetta“.