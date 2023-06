Emergenza incendi in Canada: 8 milioni di ettari di foreste in fumo

MeteoWeb

L’emergenza degli incendi in Canada continua a flagellare la nazione da Est a Ovest, il Canada, nonostante non sia ancora raggiunto l’apice del caldo estivo. Gli incendi stanno portando devastazione ovunque, nemmeno il Québec o la Nuova Scozia, che in passato non sono state colpite. Ieri Martedì 27 giugno nel Paese bruciavano 490 incendi, più della metà dei quali erano considerati fuori controllo.

All’inizio di maggio, è stata l’Alberta, nella parte occidentale del Paese, a essere oggetto delle maggiori preoccupazione, in quanto si trova davanti ad uno stato di calamità senza precedenti. In seguito, poche settimane dopo, la Nuova Scozia, provincia atlantica dal clima molto mite, e il Québec sono stati a loro volta coinvolti in mega-incendi. Oggi 28 giugno è il Québec ad essere la provincia più colpita, con 112 incendi attivi. Complessivamente, più di 100.000 persone sono state sfollate. La soglia dei sei milioni di ettari bruciati è stata superata il 19 giugno, appena una settimana fa.

Gli incendi in Canada: 8 milioni di ettari bruciati

Ieri è stata quasi raggiunta la soglia degli otto milioni di ettari, un’area equivalente all’intera Austria. Solo in Québec sono stati bruciati 1,3 milioni di ettari, contro una media di meno di 10.000 negli ultimi dieci anni. L’area bruciata in 25 giorni supera già la superficie totale bruciata negli ultimi 20 anni messi insieme.

Le emissioni di carbonio causate dagli incendi hanno già superato il record annuale canadese, secondo l’osservatorio europeo Copernicus. Queste 160 megatonnellate di carbonio rilasciate nell’atmosfera rappresentano l’equivalente di circa 590 milioni di tonnellate di CO 2 , ovvero l’88% delle emissioni annuali di gas serra del Canada nel 2021. Gli incendi canadesi del 2023 rappresentano attualmente più del 10% delle emissioni globali di carbonio prodotte dagli incendi boschivi del 2022 (1.455 megatonnellate).

Un’emergenza “fuori dal comune”

Le centinaia di vigili del fuoco venuti da tutto il mondo a dare una mano ai canadesi nella lotta contro gli incendi stanno svolgendo compito complesso nel cuore della foresta boreale, divorata da roghi multipli e incontrollabili. Hanno definito questa emergenza degli incendi in Canada: “imprevedibile“, “gigantesco“, “fuori dal comune“.

“La foresta brucia sottoterra con le radici e l’incendio può attecchire in luoghi che non ci si aspetterebbe mai. È molto imprevedibile e può ricominciare molto rapidamente”, spiega all’Afp Eric Florès da Abitibi-Témiscamingue, regione nel nord del Québec che è stata duramente colpita dai roghi e in cui sono stati dispiegati un centinaio di vigili del fuoco francesi.

I vigili del fuoco procedono metro per metro

È un compito difficile e faticoso: “è come lavorare con una formica, andiamo metro per metro“. Dopo essere stati scaricati da un elicottero, spesso i pompieri devono percorrere diversi chilometri nella fitta foresta con attrezzature pesanti e ingombranti sulle spalle, tra fumi densi e nocivi, un nugolo di zanzare e mosche nere. “Qui a volte ci sono muri di fiamme larghi 100 metri, alti il doppio degli alberi“, riferisce Florès. Si tratta di incendi che a volte sono 100 volte più grandi di quelli che i vigili del fuoco sono abituati a gestire.

“C’è molto fumo nel Paese e non solo, ma non sorprende, quando si vede quanta foresta sta bruciando“, aggiunge Godefroy, militare francese dislocato in Québec. Le cifre sono sconcertanti: alla fine di giugno erano attivi nel Paese circa 500 incendi boschivi, la metà dei quali considerati fuori controllo. Questa crisi è destinata a continuare, dato che il picco estivo è ben lontano dall’essere raggiunto, dopo una primavera molto secca.

La rapidità incredibile degli incendi

“È incredibile la rapidità con cui si può passare dal carbone ardente alle fiamme nel giro di pochi secondi“, racconta Joseph Romero, un vigile del fuoco costaricano dislocato ad Alberta, nel Canada occidentale. Questo anno eccezionale dà un’idea delle sfide che attendono il Canada in futuro, dal momento che il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l’intensità degli incendi nelle foreste boreali.

L’anello verde che circonda l’Artico – in Canada, naturalmente, ma anche in Alaska, Siberia e Nord Europa – è vitale per il futuro del pianeta. “Qui c’è uno strato di 20-30 cm di combustibile sul terreno, che rende l’incendio più difficile da controllare. L’incendio scoppia sotto il combustibile e può estendersi per diversi chilometri“, spiega David Urueña, vigile del fuoco spagnolo giunto in Québec come supporto.

La causa dei grandi pennacchi di fumo

L’ humus, tipica della foresta boreale, è probabilmente la causa dei grandi pennacchi di fumo che hanno invaso il cielo canadese per diverse settimane e che negli ultimi giorni hanno raggiunto gli Stati Uniti e persino l‘Europa. Tutto questo è completamente nuovo per Ditiro Moseki, un vigile del fuoco sudafricano che lavora nel Canada occidentale.

“A casa, è molto più facile. Qui dobbiamo scavare per raggiungere gli incendi che divampano nel sottosuolo“, spiega. “A causa delle alte temperature e dei forti venti, se si arriva sul campo presto, alle 8 si vede il fumo, alle 10 si intensifica e alle 14 è finito, è quasi impossibile continuare a lavorare perché ricomincia“, aggiunge Ongezwa Nonjiji, capo della squadra sudafricana, colpito dalla densità del fumo.

Le conifere bruciano a causa della loro resina

Sebbene siano attenti nel sottosuolo, il pericolo a volte può arrivare anche dal cielo, sotto forma di incendi di cresta. “Una cosa che mi sorprende è che gli alberi verdi bruciano. Le conifere bruciano a causa della loro resina“, osserva Cindy Alfonso, che ha viaggiato anche dalla Costa Rica per aiutare i vigili del fuoco canadesi.

Le conifere contengono molta linfa che agisce da accelerante per gli incendi forestali proiettando fiamme molto alte che possono attraversare strade e altri ostacoli. Un’altra caratteristica di questa foresta settentrionale che ha gravi conseguenze ambientali è che rilascia da 10 a 20 volte più carbonio per unità di superficie bruciata rispetto ad altri ecosistemi. Rilasciando gas serra nell’atmosfera, questi incendi contribuiscono a loro volta al riscaldamento globale: un circolo vizioso.