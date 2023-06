Incendi in Canada: la scienza spiega perché il cambiamento climatico non c’entra

MeteoWeb

“Fino a quando i recenti incendi boschivi in Canada non hanno inviato pennacchi di fumo sulle città densamente popolate intorno ai Grandi Laghi e lungo la costa orientale” degli USA, “poche persone in quelle città avevano mai sperimentato la strana foschia arancione di un incendio boschivo o il picco temporaneo di particolato fine e l’odore pervasivo di fumo. Comprensibilmente, molte persone hanno reagito con allarme. Noi abitanti delle città in genere vediamo solo incendi in televisione, di solito insieme a filmati di squadre di Vigili del Fuoco e aerei antincendio che cercano coraggiosamente di spegnerli, il che crea l’impressione che siano in qualche modo eventi innaturali che devono essere evitati a tutti i costi. In realtà, gli incendi boschivi non sono solo naturali, ma essenziali per il ciclo di vita dell’ecosistema forestale”. È quanto scrive in un editoriale per il “Financial Post” Ross McKitrick, Professore di economia ambientale all’Università di Guelph e senior fellow del Fraser Institute, che affronta il tema degli incendi in Canada e del collegamento con il cambiamento climatico.

“Purtroppo, politici, giornalisti e attivisti per il clima si sono precipitati a sfruttare questo evento insolito imponendo i loro pensieri. Hanno fatto molte affermazioni superficiali sul fatto che il cambiamento climatico renda gli incendi più comuni. Ad esempio, il Primo Ministro Trudeau ha twittato: “stiamo vedendo sempre più di questi incendi a causa del cambiamento climatico”. Questa affermazione è falsa”, spiega McKitrick. “Tra la cortina fumogena di affermazioni false, nessuno sembra essersi preso la briga di cercare i numeri. I dati sugli incendi boschivi canadesi sono disponibili presso il Wildland Fire Information System. Gli incendi sono diventati meno frequenti in Canada negli ultimi 30 anni. Il numero annuo di incendi è cresciuto dal 1959 al 1990, raggiungendo il picco nel 1989 a poco più di 12.000 quell’anno, e da allora è andato diminuendo. Dal 2017 al 2021 (l’intervallo più recente disponibile) si sono verificati circa 5.500 incendi all’anno, la metà della media dal 1987 al 1991”, continua l’esperto.

“Anche l’area annuale bruciata ha raggiunto il picco 30 anni fa. È cresciuta dal 1959 al 1990, raggiungendo il picco nel 1989 a 7,6 milioni di ettari prima di scendere all’attuale media di 2,4 milioni di ettari all’anno nel periodo 2017-21. E il 2020 ha segnato il punto più basso mai registrato con soli 760.000 ettari bruciati. Le registrazioni mostrano che la frazione di incendi ogni anno che diventano maggiori (più di 200 ettari di superficie) ha raggiunto il picco nel 1964 al 12,3%. Dal 1959 al 1964, è stata in media dell’8,7%, poi è scesa al 3,4% all’inizio degli anni ’80. Nell’intervallo 2017-21, era salita di nuovo al 6,0%, ma è ancora ben al di sotto della media di 60 anni fa”, prosegue McKitrick.

“A livello globale, anche i dati satellitari dell’Agenzia Spaziale Europea mostrano che l’attività degli incendi ha registrato una tendenza al ribasso negli ultimi decenni e si sta attualmente avvicinando al livello più basso dall’inizio delle registrazioni nei primi anni ’80”, evidenzia.

Gli incendi e il cambiamento climatico

“In un’ampia discussione sul blog della Royal Society nel 2020”, continua McKitrick, “gli esperti forestali del Regno Unito Stefan Doerr e Cristina Santin hanno riconosciuto che il cambiamento climatico potrebbe rendere le condizioni per gli incendi più favorevoli in alcune aree, ma hanno anche notato che sta portando a riduzioni in altre aree. Per quanto riguarda la tendenza di alcuni incendi a diventare più grandi e più pericolosi, ciò può essere ricondotto ai nostri approcci alla gestione forestale. “Le politiche [molto] aggressive di soppressione degli incendi per gran parte del XX secolo hanno rimosso il fuoco dagli ecosistemi in cui è stato una parte fondamentale del ciclo di ringiovanimento del paesaggio”, hanno spiegato. Ciò ha portato ad un accumulo di combustibile sotto forma di detriti legnosi che comportano il rischio di incendi più esplosivi e inarrestabili. “Non possiamo rimuovere completamente il fuoco dal paesaggio”, hanno sottolineato. “Questo è il malinteso che ha portato alle politiche di “soppressione degli incendi al 100%” negli Stati Uniti e altrove, che in molti casi hanno peggiorato le cose”.

“Come osserva il Professore di studi ambientali Roger Pielke Jr. sul suo Substack, anche il Gruppo Intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è riluttante a collegare l’attività degli incendi boschivi al cambiamento climatico. Mentre rileva che c’è stato un aumento del “meteo degli incendi” (condizioni calde e secche che favoriscono gli incendi boschivi) in alcune regioni a livello globale, non afferma che un “segnale” dell’influenza dei gas serra sia attualmente presente nella probabilità di meteo degli incendi, né si aspetta che ne venga rilevato uno nel prossimo secolo”, continua l’esperto.

“Quando si tratta di cambiamento climatico, ci viene costantemente detto di “seguire la scienza”. Eppure le stesse persone che lo affermano, inventano regolarmente affermazioni sulle tendenze degli incendi boschivi, sia in Canada che a livello globale, e sulla connessione al cambiamento climatico. La scienza ci dice che gli incendi boschivi non stanno diventando più comuni e l’area media bruciata ha raggiunto il picco 30 anni fa. Ci dice anche che potremmo fare di meglio per ridurre il rischio di incendi catastrofici, se siamo pronti a fare lo sforzo”, conclude McKitrick.