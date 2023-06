Incendi in Canada, il fumo avvolge il Sud Italia: risveglio surreale in Calabria | FOTO

MeteoWeb

Dopo il tramonto surreale di ieri, al Sud Italia anche l’alba non è stata da meno. A corredo dell’articolo uno scatto dalla Calabria, da Serra San Bruno (VV), realizzato da Domenico Pisani. Correnti discendenti hanno portato il fumo fino ai bassi strati e da ieri pomeriggio l’aria è satura anche in paese, provocando fastidi a gola e occhi, riferisce Pisani.

L’atmosfera surreale è determinata dalla presenza di un’imponente nube di fumo: è un fenomeno eccezionale, in quanto si tratta di fumo generato dagli incendi in Canada, ad oltre 7.500 km di distanza. Nel Paese gli incendi divampano da 2 mesi: il 7 giugno il fumo ha oscurato il cielo a New York. Poi il Jet Stream ha trasportato questa nube di fumo oltre l’Atlantico, in Europa, raggiungendo la Spagna a inizio settimana.

