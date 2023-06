Catastrofici incendi in Canada, i cieli si oscurano negli USA: atmosfera surreale e inquinamento record a New York | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Canada è stretto nella morsa degli incendi e il fumo ha reso la qualità dell’aria a New York tra le peggiori al mondo. L’indice di qualità dell’aria ha superato quota 150, limite che indica un livello di inquinamento malsano per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori. Il fumo di centinaia di roghi boschivi canadesi ha oscurato i cieli di diversi Stati USA, innescando allarmi aerei dal Massachusetts al Minnesota,

Intorno alle 18 di ieri il sole è scomparso all’improvviso e il cielo di New York è diventato grigio: una grossa nube di cenere ha coperto Manhattan con una coltre grigia. I grattacieli sono stati ben presto avvolti dalla nuvola di cenere, e l’aria è diventata pesante. Molti newyorkesi hanno segnalato bruciori agli occhi e al naso. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose telefonate. La coltre ha avvolto la Grande Mela fino a tarda notte, per poi spostarsi più a Sud, verso il New Jersey, dove è scattato l’allarme in serata.

Non è la prima volta che incendi in Canada fanno sentire i loro effetti a più di 1000 km di distanza. L’anno scorso un analogo enorme incendio aveva provocato un’emissione di cenere di vaste proporzioni che, spinta dal vento, aveva attraverso tutta la fascia settentrionale degli Stati Uniti, fino ad arrivare a New York, coperta, in quel caso, da una suggestiva fuliggine rossa. Nel 2017 un altro incendio in Canada aveva spinto il fumo e la cenere verso la Grande Mela.

Incendi in Canada, atmosfera surreale a New York