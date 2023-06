Feroci incendi in Canada, atmosfera sempre più inquietante a New York | FOTO

MeteoWeb

Decine di milioni di persone negli Stati Uniti sono in allerta per la qualità dell’aria, col fumo degli incendi in Canada che si è spostato verso Sud, saturando l’aria e facendo assumere al cielo colorazioni e sfumature inquietanti. Gli Stati USA in tutto l’Est, tra cui New York, Massachusetts e Connecticut, hanno emesso avvisi sulla qualità dell’aria, ed i funzionari raccomandano alle persone di limitare le attività all’aperto. A New York City, dove si prevede che le condizioni peggiorino ulteriormente nel corso delle prossime ore, i residenti sono stati invitati a limitare il tempo trascorso all’aperto e anche le scuole pubbliche hanno annullato le attività fuori dalle aule.

Centinaia di roghi sono ancora in corso in Canada, dalle province occidentali alla Nuova Scozia e al Québec a Est, dove sono più di 150 i roghi attivi in un inizio di stagione estiva particolarmente feroce. Ieri, New York City ha fatto registrare la peggiore qualità dell’aria del mondo, secondo IQAir.

Nella Grande Mela la visibilità è pessima, tanto da costringere l’Agenzia per l’aviazione civile degli Stati Uniti (FAA) a tenere a terra diversi aerei. La Statua della Libertà e i grattacieli di Manhattan sono avvolti da una spessa coltre e per le strade sono ricomparse le mascherine, proprio come durante la pandemia.

Il Québec ha schierato centinaia di persone. Con gli aiuti internazionali, compresi i 100 vigili del fuoco dalla Francia che dovrebbero arrivare entro venerdì, la provincia spera di aumentare il numero a 1.200 persone. “Centinaia di vigili del fuoco americani sono appena arrivati ​​in Canada e altri sono in arrivo“, ha annunciato in serata il primo ministro canadese Justin Trudeau, dopo l’incontro con il presidente americano Joe Biden. Quest’ultimo “ha ordinato alla sua squadra di schierare tutti i mezzi antincendio federali che possono aiutare rapidamente” a combattere gli incendi, ha riferito in la Casa Bianca. Più di 20.000 canadesi – di cui 10mila solo in Québec – sono già stati evacuati. La provincia francofona ha registrato 443 incendi dall’inizio dell’anno, contro una media di 200 nello stesso periodo negli ultimi dieci anni. La situazione è considerata eccezionale anche dalle autorità in termini di numero di ettari bruciati in questo periodo dell’anno.