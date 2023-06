Incendi in Canada: l’aria è sempre più nociva, i bambini non ce la fanno più

MeteoWeb

Moderare i livelli di emissioni inquinanti è come controllare il meteo. Le città del Canada stanno soffocando sotto il fumo degli incendi che stanno piegando il Paese e per molti genitori , l’inizio delle vacanze estive è un mal di testa. In questo ultimo periodo, le città del Canada orientale, del Québec e dell’Ontario, stanno raggiungendo livelli inquinamento atmosferico mai registrati prima di oggi. Ai soggetti più vulnerabili, compresi i più piccoli, viene consigliato di non uscire di casa per evitare di inalare il fumo, che contiene concentrazioni particolarmente elevate di particelle fini.

Marion Hélies, responsabile delle attività di un centro ricreativo di Montreal, ha raccontato la frustrazione dei suoi giovani pensionati: “I bambini non ce la fanno più, perché siamo rimasti in casa per diversi giorni. Tra il fumo e la pioggia, è un po’ difficile tenerli in riga“, ha affermato, confidando di aver organizzato un’uscita di 10 minuti nonostante la scarsa qualità dell’aria nella metropoli francofona. È la seconda volta in pochi giorni che la città è costretta a chiudere campi sportivi e piscine all’aperto a causa delle esalazioni.

La situazione degli incendi in Canada per la popolazione

Nelle strade, si avverte in modo pesante l’odore di bruciato – nonostante gli incendi distino più di 600 km – e il fumo avvolge tutto. Gli edifici sono talmente oscurati dalla nebbia da offuscare il sole. Secondo le autorità, l’indice di qualità dell’aria oscilla tra il “nocivo” e il “molto nocivo“. Dopo diversi giorni rinchiuso in casa, anche Marin Vicck, di 14 anni, è finalmente riuscito a uscire. “La qualità dell’aria è terribile, al punto che è difficile camminare a causa del fumo. Ci si sente in trappola”.

Anche Kedjar Boudjema è amareggiato dagli avvisi continui nel giro di pochi giorni. E’ diventato per lui un’abitudine controllare ogni giorno l’applicazione sulla qualità dell’aria. “Quando ricevo gli avvisi, faccio attenzione, chiudo le finestre“, sottolinea questo padre di un bambino di 4 anni che porta con orgoglio il suo ombrello blu e rosso con l’immagine di Winnie the Pooh. “Sono preoccupato per la sua salute, ma allo stesso tempo è complicato non uscire mai con lui“, dice stancamente.

I livelli di forte inquinamento registrati

A Ottawa, dove giovedì la visibilità era di nuovo molto scarsa, Janet Hamill ha pianificato la sua giornata in base alla qualità dell’aria, preferendo fare una passeggiata con i suoi due nipotini, di 2 e 11 anni, nelle prime ore del giorno, prima che il fumo diventasse troppo denso. “Li porto a casa prima che la situazione diventi davvero grave. Il fumo è duro per loro come per me, quindi rimaniamo in casa per la maggior parte del tempo“, spiega la nonna.

I livelli di di forte inquinamento potrebbero ripetersi per tutta l’estate, poiché le autorità hanno avvertito che il picco della stagione degli incendi non è ancora stato raggiunto. Pertanto, la popolazione è particolarmente preoccupata per le conseguenze a lungo termine sulla salute in un Paese in cui il 10% della popolazione soffre di asma: le chiamate ad Asthma Canada, un’associazione dedicata a questa malattia respiratoria, sono quasi raddoppiate da quando gli incendi sono iniziati all’inizio di maggio. Le persone “vogliono soprattutto sapere cosa possono fare per proteggersi“, ha affermato il suo presidente, Jeff Beach.

Luglio e Agosto saranno ancora più critici

E la nube è così densa che ha raggiunto anche l’Europa. Perché c’è così tanto fumo? E quali sono le conseguenze? In termini di numero di incendi e di estensione delle aree colpite, la stagione degli incendi in Canada è senza precedenti, dicono le autorità. E sta interessando il Paese da est a ovest, il che è altrettanto eccezionale. Mercoledì è stata superata la soglia degli 8 milioni di ettari bruciati, già superiore al record annuale assoluto, che risale al 1989 con circa 7,3 milioni.

E ci sono ancora luglio e agosto, i due mesi più critici. “Abbiamo un incendio nel nord del Québec, ad esempio, che attualmente ha una superficie di 700.000 ettari, talmente grande che non riusciamo più a vederlo“, ha dichiarato Yan Boulanger, ricercatore del ministero canadese delle Risorse naturali e specialista di incendi boschivi. Gli incendi nelle foreste boreali canadesi sono unici anche perché bruciano molto combustibile a causa dello spessore dell’humus.

Superato il record di nazionale di emissioni di carbonio

“Si tratta spesso di incendi fumanti che producono molto fumo, a causa della combustione incompleta, e danno luogo a maggiori emissioni di monossido di carbonio“, spiega Jack Chen del ministero dell’Ambiente canadese. Quando brucia, la foresta boreale rilascia da 10 a 20 volte più carbonio per unità di superficie bruciata rispetto ad altri ecosistemi. In sei mesi, le emissioni di carbonio causate dagli incendi boschivi hanno già superato il record nazionale annuale, secondo i dati pubblicati martedì dall’osservatorio europeo Copernicus.

La composizione chimica delle particelle di fumo degli incendi boschivi è diversa da quella delle particelle ambientali o delle particelle provenienti da altre fonti di inquinamento, come le emissioni delle automobili o l’inquinamento industriale. Le particelle di fumo degli incendi boschivi contengono una percentuale maggiore di inquinanti a base di carbonio in varie forme chimiche, che a volte si depositano a centinaia di chilometri di distanza dagli incendi.

Gli effetti sulla salute della popolazione

Questo fumo ha anche “effetti acuti o cronici sulla salute della fauna selvatica“, ha spiegato Matthew Mitchell, della University of British Columbia. Le particelle “possono influenzare lo scambio di gas nel sangue, ridurre la capacità polmonare degli animali e innescare cambiamenti nelle risposte immunitarie“, aggiunge. Indeboliti, alcuni animali tenderanno a “ridurre le loro attività e a non cercare di nutrirsi o riprodursi“, ha continuato Mitchell.

Bruchi, uccelli e polli, ad esempio, hanno visto aumentare il loro tasso di mortalità. “E anche animali marini come balene e delfini ne risentono quando emergono per respirare“, ha aggiunto Matthew Mitchell. Gli incendi di inizio primavera potrebbero avere un impatto sugli animali gravidi o sui loro neonati, così come hanno un impatto sugli esseri umani. In Canada, quasi 700 specie sono considerate minacciate, soprattutto a causa della distruzione dell’habitat. Composto da vari gas – ozono, biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio – e particelle fini (PM2,5), “il fumo degli incendi boschivi è un pericolo per tutti“, secondo gli esperti e le autorità.

I timori per le persone più vulnerabili

Ma colpisce in particolare “i bambini piccoli, le persone in gravidanza, gli anziani, coloro che lavorano all’aperto o che soffrono di problemi di salute cronici“, ha reso noto il governo canadese. Il timore maggiore viene dalle particelle sottili. “Sono così piccole che penetrano nei polmoni, poi passano nel flusso sanguigno e causano infiammazioni“, ha spiegato Courtney Howard, medico d’urgenza di Yellowknife, nel Canada settentrionale.

Il risultato sono problemi polmonari, ma anche un aumento degli attacchi cardiaci e persino della mortalità generale, secondo studi recenti. E oltre alla salute fisica, ci sono anche conseguenze psicologiche, sottolineano i medici, preoccupati per il parallelo aumento dell’ansia ecologica. “La riduzione dell’intensità della luce, il cambiamento di colore dell’atmosfera, tutti questi fattori influiscono sull’umore e causano ansia“, aggiunge Courtney Howard. E ancora di più quando colpisce dopo periodi di isolamento come una pandemia o l’inverno.