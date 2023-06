Incendi in Canada, Lenarčič: “l’Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per aiuti”

MeteoWeb

Oggi il Commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha detto che su richiesta di assistenza avanzata dal Canada, interessata da devastanti incendi, l’Ue ha attivato il Meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea. Come si vede dall’infografica GEA, si tratta di un sistema di gestione del rischio di catastrofi dei 27 Paesi membri dell’Unione (oltre a Ucraina, Albania, Islanda, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia). Istituito nel 2001 dalla Commissione europea, il Meccanismo di protezione civile dell’Ue è il mezzo attraverso cui gli Stati aderenti possono rafforzare la cooperazione per la prevenzione, la preparazione e la risposta ai disastri, in particolare quelli naturali. Su Twitter il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, precisa che “Francia, Spagna e Portogallo hanno già offerto un numero consistente di vigili del fuoco per aiutare i soccorritori nazionali e quelli vicini, l’Unione Europea è pronta a fornire ulteriore assistenza”.