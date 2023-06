Incendi, in Sardegna oggi 13 roghi, utilizzati anche mezzi aerei

MeteoWeb

E’ di tredici incendi il bilancio dei roghi che si sono verificati oggi in Sardegna. In alcune localita’ interne della regione erano state previste temperature alte con picchi fino a 40 gradi. Per lo spegnimento di tre di questi, oltre alle squadre a terra, sono stati utilizzati anche i mezzi aerei del Corpo forestale. Lo segnalano dallo stesso Corpo forestale e di Vigilanza ambientale regionale. Uno dei tre roghi piu’ impegnativi e’ avvenuto nell’agro del Comune di Uras, nella periferia dell’abitato, e le fiamme hanno percorso una superficie di circa 5 ettari di terreno incolto.

Le operazioni di spegnimento, concluse alle ore 16.30, sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu e dal Gauf di Oristano. Sono intervenute una squadra della Compagnia barracellare di Terralba, una squadre dei Vigili del fuoco di Oristano. Il secondo rogo ha riguardato un terreno incolto, su una superficie di circa 2 ettari, nell’agro del Comune di Decimomannu, in localita’ ‘Cuccaionis’.

In questo caso le operazioni di spegnimento, terminate alle 17, sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Sono intervenute 2 squadre di volontari delle associazioni di Assemini, Arci e L’aquila. Il terzo incendio che, anche in questo caso, ha interessato circa due ettari di terreno incolto, e’ capitato nell’agro del Comune di San Giovanni Suergiu, in localita’ ‘Is Urigas’.

Lo spegnimento e’ stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia e Blon Sant’Antioco, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco di Carbonia e due squadre di volontari delle associazioni di Carbonia (S.E.R.) e Sant’antioco (Asso Sulcis). Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30