Incendio a Roma, enorme palazzo in fiamme a Colli Aniene: molti feriti, sono ustionati e intossicati | LIVE

MeteoWeb

Un grosso palazzo è andato a fuoco in zona Colli Aniene a Roma, in via D’onofrio incrocio Largo Nino Franchellucci. Nell’edificio si stavanonno svolgendo lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Si condano doversi feriti, persone estratte dai vigili del fuoco con complicazioni respiratorie per via del fumo. Altre persone sono al vaglio dei sanitari. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 4 veicoli di soccorso, due autobotti, due autoscale, carro teli, carro autoprotettori. Le squadre e i funzionari di servizio sono ancora sul posto.

“Voglio uscire da casa“. Queste le urla dei residenti della palazzina andata a fuoco a Colli Aniene. Secondo le prime informazioni frammentarie, i feriti sono almeno una decina.