Incendio nel Bergamasco: “non c’è materiale tossico in aria” | AGGIORNAMENTO

Il Comune di Bolgare ha fatto sapere che l’incendio che ha interessato la ditta Stone City è “sotto controllo“, che si sta procedendo “alle ultime operazioni di spegnimento e bonifica dell’area” e che “gli enti preposti hanno fatto le analisi in tutto il territorio, nei Comuni limitrofi e allertato questi per il possibile spostamento della nube di fumo“. Inoltre l’Arpa e vigili del fuoco hanno posizionato “strumenti di campionatura continua dell’aria per ulteriore scrupolo e a tutela della popolazione – prosegue l’amministrazione comunale in una nota. “Non c’è alcuna preoccupazione o materiale tossico nell’aria, si consiglia a ogni modo di continuare a mantenere chiuse le finestre ed evitare di stare all’aperto, in quanto il fumo e l’aria possono causare irritazioni o fastidì alla gola. Gli enti preposti ai stanno mobilitando al fine di garantire la tutela della popolazione e la totale bonifica dell’area, cercando di creare minor disagio alla cittadinanza“