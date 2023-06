Incendio Roma, nel palazzo di Colli Aniene almeno un morto e 17 feriti “ma ci sono appartamenti ancora chiusi”

MeteoWeb

E’ al momento di un morto e 17 feriti, tra intossicati e ustionati, il bilancio dell’Incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani a Colli Aniene, a Roma. Sette, secondo fonti della questura di Roma, sono le persone rimaste ustionate e, di queste, tre sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Dieci sono invece le persone rimaste intossicate dal fumo. Sul posto dove si è sviluppato l’Incendio è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma per un sopralluogo.

“C’e’ un morto, un uomo di 45-50 anni. Ci sono 12 persone all’ospedale ricoverate al Sant’Eugenio, i più gravi, poi Umberto I e in codice giallo al San Giovanni“. A fare il primo bilancio all’AGI dell’Incendio che ha colpito una palazzina in zona Colli Aniene, è il presidente del municipio Massimiliano Umberti, che è sul posto. “Purtroppo ha ripreso fuoco adesso una delle due scale – annuncia al telefono. Sulle cause ancora non c’è certezza. “Ancora non si è riusciti ad aprire tutte le porte degli appartamenti e quindi non sappiamo se il bilancio dei feriti e dei morti possa aumentare“. Proprio in queste ore sui social, il minisindaco, aveva fatto appello a chi avesse le chiavi dei 24 appartamenti di raggiungere il luogo dell’Incendio per velocizzare le verifiche. “Fino ad ora in tutti gli appartamenti che abbiamo aperto non abbiamo trovato nessuno – prosegue – stiamo allestendo delle tendopoli all’istituto Croce per dare primo ristoro alle persone. Il palazzo è totalmente inagibile. Abbiamo ancora delle incognite per gli appartamenti che non siamo riusciti ad aprire. Speriamo che il bilancio non peggiori“.

“Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendo Colli Aniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d’Onofrio, a Roma, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche gravi, e al momento una vittima accertata. Ma si teme che il bilancio possa crescere. Esprimo il più vivo cordoglio, a nome della Giunta regionale, alla famiglia della vittima dell’incendio e la più sentita solidarietà ai feriti e ai loro familiari. Voglio anche ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, le donne e gli uomini del 118 e i tanti operatori sanitari del Policlinico Umberto I, del San Giovanni e del S. Eugenio impegnati senza sosta nelle cure. Sto seguendo le operazioni di soccorso e continuerò a farlo“. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

