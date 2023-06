Incendio sopra Sanremo: le fiamme minacciano un caseggiato, molti intossicati

MeteoWeb

Molte persone sono rimaste intossicate in un incendio di sterpaglie divampato in tarda mattinata in zona Cascine Lunaire, sopra un bed & breakfast tra Bussana e Sanremo. Le fiamme successivamente si sono spostate verso Beusi e minacciano un caseggiato. Sono state soccorse 11 persone, tra cui tre bambini, nella gran parte dei casi per principi di intossicazione dovuti al fumo. Tra le persone soccorse, una ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, le altre sono state trattate sul posto.

Sul posto sono presenti squadre dei Vigili del fuoco e dell’antincendio boschivo, oltre che il personale sanitario del 118 e i Carabinieri del nucleo Forestale che stanno indagando per risalire alle cause del rogo. Sono stati allertati anche i rangers e sta operando un elicottero regionale. Secondo i primi accertamenti, l’incendio potrebbe essere di natura colposa e le fiamme potrebbero essere scappate dal fuoco di pulitura di un terreno.