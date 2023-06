Drammatico incidente sull’A16: bus finisce in scarpata, un morto e 14 feriti

MeteoWeb

Drammatico incidente stradale nella notte sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto. Il bilancio, provvisorio, è di un morto e 14 feriti. L’incidente è avvenuto in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Sul posto i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un’autogru. I feriti sono stati trasportati ad Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, a seguito di un incidente tra 3 autovetture, nel quale un automobilista ha perso la vita, il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata.