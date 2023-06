Incidenti in montagna: morto alpinista caduto in crepaccio in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Recuperato dal Soccorso Alpino il corpo senza vita di un alpinista caduto in crepaccio in Valle d’Aosta. L’incidente si è verificato sul ghiacciaio del Miage, a quota 2200 metri circa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo procedeva slegato lungo l’itinerario di rientro dalla salita al rifugio Gonella, quando, forse a causa di una distrazione dovuta alla fatica, non avrebbe visto il crepaccio precipitando. Il buco presentava detriti e acqua sul fondo e ciò ha causato una repentina ipotermia e il decesso.