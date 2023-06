India: 15 bambini intossicati da funghi selvatici raccolti nella foresta

MeteoWeb

Un gruppo di una quindicina di bambini è stato ricoverato in India, nello stato orientale del Meghalaya, per una intossicazione scatenata da funghi selvatici, raccolti da loro stessi nella foresta. L’incidente, che fortunatamente non ha portato ad esiti più gravi, è avvenuto nei dintorni del villaggio di Mawpat, a più di 130 chilometri di distanza dalla capitale Shillong, sulle colline del Khasi. Secondo i responsabili del centro di salute, almeno tre degli intossicati, tutti colpiti da vomito incessante e forti emicranie, sono ancora sotto osservazione. Le autorità fanno sapere che addetti della Food Standard and Safety Authority stanno esaminando campioni dei funghi.