India, ciclone Biparjoy: 50mila evacuati nel Gujarat

Sono circa 50mila le persone che sono state evacuate dallo stato indiano del Gujarat in vista dell’arrivo di un potente ciclone, ribattezzato Biparjoy. Inoltre questa sera è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 5,3 nel distretto di Kutch. Il Times of India scrive che si stanno registrando onde sempre più alte e che il primo ministro Patel ha convocato una riunione di emergenza per verificare il piano d’azione. Intanto è stata interrotta la circolazione di un centinaio di treni, mentre la Marina indiana ha preparato navi, squadre di soccorso ed elicotteri per operazioni di assistenza umanitaria.