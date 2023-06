A Delhi maggio 2023 è stato il più “freddo” dal 1987

MeteoWeb

Giugno è iniziato con una nota più fresca a Delhi, con cieli coperti e il postumi delle piogge degli ultimi giorni. La principale stazione meteorologica della capitale indiana, l’Osservatorio di Safdarjung, ha registrato una temperatura minima di +20,6°C, ben 6 tacche al di sotto della norma. Delhi ha anche registrato il mese di maggio più freddo degli ultimi 36 anni, con intense precipitazioni che hanno portato la temperatura media massima a +36,8°C, secondo l’India Meteorological Department (IMD). Kuldeep Srivastava, a capo del centro di previsione regionale dell’IMD, ha affermato che Delhi ha registrato una temperatura media massima di +36°C nel maggio 1987. “La temperatura media massima di +36,8°C nel maggio di quest’anno è la più bassa da allora,” ha affermato l’esperto.

Delhi ha registrato temperature massime sopra i +40°C per soli 9 giorni a maggio, con ondate di caldo che hanno colpito alcune parti della capitale nazionale per 2 giorni. “Quest’anno l’Osservatorio di Safdarjung non ha registrato alcuna ondata di caldo nella stagione pre-monsonica. Ciòè successo per la prima volta dal 2014,” ha sottolineato Srivastava.

Maggio, generalmente il mese più caldo a Delhi con una temperatura media massima di +39,5°C, ha registrato quest’anno 111 mm di pioggia, ovvero il 262% in più rispetto alla media a lungo termine di 30,7 mm. I meteorologi hanno attribuito l’eccesso di precipitazioni e le temperature al di sotto della norma in questa stagione pre-monsonica (da marzo a maggio) a perturbazioni occidentali sopra la media, sistemi meteorologici che hanno origine nella regione mediterranea e portano piogge fuori stagione nell’India nord-occidentale. “Di solito, nelle pianure settentrionali si registrano da 5 a 6 perturbazioni occidentali in aprile e maggio. Questa volta, abbiamo registrato 10 perturbazioni occidentali, per lo più forti,” ha proseguito Srivastava. “Ciò è insolito. Tuttavia, non possiamo collegarlo al cambiamento climatico in assenza di dati. Non c’è una tendenza definita“.

Delhi ha registrato 184,3 mm di pioggia in questa stagione pre-monsonica (da marzo a maggio), ovvero il 186% in più rispetto alla norma, secondo l’IMD.