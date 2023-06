Indonesia, improvvisa eruzione del vulcano Anak Krakatoa: alta colonna di cenere

MeteoWeb

Nuova eruzione del vulcano Anak Krakatoa, in Indonesia: una colonna di ceneri si è innalzata dal cratere, fino a 3 km d’altezza, secondo quanto ha riferito il Volcanology and Geological Disaster Mitigation Center (Pvmbg). Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime dopo l’eruzione avvenuta alle 08:46 ora locale (03:46 ora italiana). “L’altezza della colonna eruttiva è stata osservata essere di 3.000 metri (quasi 10.000 piedi) sopra la vetta,” ha affermato Deny Mardiono, funzionario della stazione di monitoraggio del Krakatoa. “La colonna di cenere è stata osservata essere dal grigio al nero con una forte intensità a Sud/Ovest“. Alla popolazione è stato chiesto di non svolgere attività entro un raggio di 5 km dal cratere del vulcano.

L’isola vulcanica si trova nello Stretto della Sonda, che divide Giava e Sumatra, nella provincia di Lampung. Il vulcano è stato sporadicamente attivo da quando è emerso dal mare all’inizio del secolo scorso nella caldera formatasi dopo l’eruzione del 1883 del monte Krakatoa (“Anak Krakatoa” significa “Figlio del Krakatoa”). Quel disastro è stato uno dei più mortali e distruttivi della storia, con circa 35mila vittime. L’Anak Krakatoa ha eruttato l’ultima volta nel 2018, generando uno tsunami che ha ucciso 429 persone e lasciato migliaia sfollati.

L’Indonesia, arcipelago del Sud/Est Asiatico, si trova sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, dove l’incontro delle placche continentali provoca un’elevata attività vulcanica e sismica. Il Paese ha quasi 130 vulcani attivi.