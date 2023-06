Inizia la “stagione delle Superlune”, come e quando vedere lo spettacolo

MeteoWeb

Gli astronomi non apprezzano particolarmente il termine “Superluna“, che indica una Luna Piena leggermente più vicina alla Terra rispetto alla media. Tuttavia, si tratta di fenomeni fisici reali che hanno conseguenze per il mondo naturale. Il 3 luglio 2023, la Luna Piena “del Cervo” inaugurerà la “stagione”, sorgendo nei cieli estivi nell’emisfero settentrionale: sarà la 1ª Superluna del 2023 e la prima di una serie di 4. Ecco tutto ciò che c’è da sapere e come vedere gli eventi astronomici di luglio, agosto e settembre.

Cos’è una Superluna

Una Superluna è una Luna Piena al perigeo. Poiché il percorso orbitale del satellite attorno alla Terra è una leggera ellisse, ogni mese c’è un punto vicino (perigeo) e un punto lontano (apogeo). L’astronomo Fred Espenak ha definito una Superluna come una Luna Piena al perigeo che si verifica “entro il 90% del suo massimo avvicinamento alla Terra in una data orbita“.

La distanza della Luna dal centro della Terra cambia da 406mila km all’apogeo a circa 357mila km al perigeo. Di conseguenza al perigeo la Luna appare nel cielo un po’ più grande della dimensione apparente media. All’apogeo sembra un po’ più piccola.

Le dimensioni delle Superlune

Ogni Superluna è diversa in termini di distanza esatta dalla Terra, ma può essere circa il 10% più grande in termini di dimensioni apparenti. Non è immediatamente evidente se vista quando è in alto in cielo, ma una Superluna generalmente appare più luminosa, il che è più evidente.

I pericoli delle Superlune

Gli astronomi possono deriderle, ma vale la pena conoscere le Superlune, specialmente per chi vive in ​​​​zone costiere perché causano una marea primaverile perigea. Un paper pubblicato nel 2020 basato su uno studio di 25 anni ha rilevato che le Superlune causano intervalli di marea più grandi, livelli d’acqua più elevati e causano un’erosione più grave.

Quando vedere le Superlune

Il momento migliore per vedere una Superluna è quando appare all’orizzonte orientale quando sembra particolarmente grande, anche se principalmente ciò avviene perché il cervello umano la vede nel contesto di edifici e alberi.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle prossime 4 Superlune in arrivo, a partire dalla prossima Luna Piena:

La Superluna del Cervo

Data: 2 luglio

Distanza dalla Terra: 361.934 km

La prima Luna Piena dell’estate nell’emisfero settentrionale, la “Super Buck Moon” sarà la più lontana dalla Terra, quindi tecnicamente parlando, la meno impressionante. Tuttavia, sarà la più bassa dell’anno nell’emisfero settentrionale (rispecchia il Sole, che è più alto in questo periodo dell’anno), quindi potrebbe avere il maggiore impatto in termini osservativi.

La Superluna dello Storione

Data: 1° agosto

Distanza dalla Terra: 357.530 km

La 2ª Superluna è solo leggermente più lontana di quella del 2 luglio, quindi sarà forse notevolmente più luminosa del solito. Apparirà al meglio al sorgere del satellite in 2 sere consecutive, lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto, apparendo durante il tramonto in entrambe le sere.

La Superluna blu

Data: 30 e 31 agosto

Distanza dalla Terra: 357.344 km

Essendo la 2ª Luna Piena in un mese di calendario (qualcosa che si verifica non comunemente perché la Luna impiega 29 giorni per orbitare attorno alla Terra), l’ultimo plenilunio della stagione sarà “blu”, ma anche la Superluna più grande, più luminosa e migliore dell’anno. Una “Luna Blu” è semplicemente la 2ª Luna Piena in un mese di calendario, qualcosa che si verifica ogni 2 o 3 anni. Tuttavia, la Luna Blu dell’estate, che avrà un aspetto migliore al sorgere del satellite mercoledì 30 agosto e giovedì 31 agosto, sarà anche la Luna Piena più vicina alla Terra.

La Superluna del Raccolto

Data: 29 settembre

Distanza dalla Terra: 361.552 km

La prima Luna Piena d’autunno nell’emisfero settentrionale si verificherà appena 6 giorni dopo l’equinozio di autunno del 23 settembre. Diventando piena mentre si trova a 361.552 km dalla Terra, sarà anche una Superluna, l’ultima del 2023. Questo spettacolo si potrà ammirare al meglio al sorgere della Luna a Est venerdì 29 settembre.