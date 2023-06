Trent’anni di innalzamento dei mari nell’animazione della NASA | VIDEO

MeteoWeb

Trent’anni di innalzamento del livello dei mari visti attraverso l’oblò semisommerso di una nave: è l’impressionante animazione realizzata dallo Scientific Visualization Studio della NASA per sensibilizzare sulla questione del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Sebbene le altezze esatte degli oceani varino a causa della geografia locale, del clima nel corso del tempo e delle interazioni fluide dinamiche con la gravità e la rotazione planetaria, gli scienziati osservano le tendenze del livello del mare confrontando le misurazioni con un riferimento medio spaziale e temporale di 20 anni. L’animazione utilizza la metafora visiva di un oblò sommerso per osservare quanto sono aumentati i livelli dei nostri oceani tra il 1993 e il 2022.

Le misurazioni effettuate dai satelliti tra il 1993 e il 2022 dimostrano che il livello dei mari è aumentato globalmente di 9 centimetri. Il segno blu sul righello al centro dell’animazione mostra le misure esatte rilevate grazie all’iniziativa Integrated Multi-Mission Ocean Altimeter Data for Climate Research, come spiegano gli esperti della NASA. Il livello dell’acqua nell’animazione, però, varia in modo più fluido perché si basa sulle medie calcolate su periodi di 60 giorni. Se il video viene visto in 4K su uno schermo da 85 pollici, “le misure indicate nel video coincidono con quelle del mondo reale“, assicura la NASA.