Drammatiche inondazioni travolgono Haiti: frane e fiumi di fango, almeno 15 morti e 8 dispersi | VIDEO

Almeno 15 persone sono morte e altre 8 sono disperse dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni diffuse e diverse frane ad Haiti durante il fine settimana: il bilancio è stato confermato dalle autorità. Quasi 13.400 persone sono state costrette a lasciare le proprie case poiché l’acqua ha invaso centinaia di edifici in tutto il Paese, trasformando alcune strade in fiumi impetuosi di fango, secondo l’Agenzia per la protezione civile di Haiti.

Più di 7400 famiglie hanno riportato danni, ed i funzionari stanno ancora valutando l’impatto delle piogge che ieri hanno colpito Haiti. Le precipitazioni hanno anche causato danni significativi ai raccolti nella regione centrale, in un momento in cui la sicurezza alimentare è a rischio. Il primo ministro Ariel Henry ha reso noto che sta lavorando con organizzazioni locali e internazionali per rispondere ai bisogni delle persone colpite dalle inondazioni.

Piogge torrenziali e inondazioni, Haiti in ginocchio