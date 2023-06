Inquinamento e caldo estremo: il cocktail respiratorio micidiale del Texas

MeteoWeb

Gli abitanti del Texas stanno subendo una situazione molto pesante e le ondate di calore cocente e l’inquinamento alle stelle sono un cocktail con effetti letali per le vie respiratorie degli abitanti. Lo conferma Erandi Trevino, texana 31enne che vive molto vicino a un deposito di camion e a meno di 10 km da un canale sulle cui sponde si concentrano molte attività industriali e petrolchimiche. La giovane donna sente arrivare fino al naso e alla pelle l’ozono, un gas dannoso per la salute.

“Riesco a sentire quando c’è una alta concentrazione di ozono il giorno prima che venga annunciata, perché mi brucia la faccia. Lo sento nelle narici, ho una sensazione di bruciore agli occhi che mi fa tossire...”, racconta Erandi. “Non ho dubbi che stia influendo sulla mia salute“, continua, mentre nelle vicinanze si sente il rombo incessante dei semirimorchi. L’ozono di per sé non è sempre dannoso. Non lo è se rimane nella stratosfera, lo strato che forma protegge la Terra dai raggi ultravioletti emessi dal Sole.

L’inquinamento estremo in Texas

Ma, spiega l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA), può esistere anche a livello del suolo: si tratta del cosiddetto ozono “troposferico”, uno dei componenti dello smog. “Si verifica quando gli inquinanti emessi da automobili, centrali elettriche, caldaie industriali, raffinerie, impianti chimici e altre fonti reagiscono chimicamente con la luce solare“, spiega l’EPA. L’ozono così generato può raggiungere livelli particolarmente dannosi nelle giornate calde e soleggiate, per poi essere trasportato a lunga distanza dal vento.

Houston, una grande città industriale con una popolazione di 2,3 milioni di abitanti in Texas, sta soffrendo da quindici giorni per l’ondata di calore che sta colpendo il sud degli Stati Uniti. “Negli ultimi anni, le emergenze legate al caldo sono durate due, tre, forse quattro giorni al massimo. In questo caso, il caldo è stato eccessivo dal 14 giugno, il che significa che la temperatura ha raggiunto o addirittura superato i 42°C“, ha spiegato all’AFP Porfirio Villarreal, portavoce dei servizi sanitari di Houston.

I livelli di ozono nell’aria

Erandi Trevino, la cui madre e le cui nipoti condividono la stessa sensibilità all’ozono, ha scelto di unirsi a due associazioni anti-inquinamento. Lo ha fatto come forma di militanza, ma anche come metodo di terapia, ha creato un vivaio di alberi nel suo giardino. Secondo la donna, l’ozono troposferico non fa mai bene alla salute, anche se le autorità hanno fissato una soglia sanitaria di 70 parti per miliardo (ppm). La Texas Commission on Environmental Quality ha registrato un record di 99 parti per miliardo all’inizio di giugno, ma l’attuale ondata di caldo ha prodotto solo un massimo di 46 parti per miliardo.

Erandi Trevino vorrebbe che le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria fossero installate più vicino agli impianti industriali. Secondo l’American Lung Association (ALA), entro il 2023 più di un americano su tre vivrà in un’area in cui i livelli di ozono o di polveri sottili sono dannosi per la salute. “È estremamente pericoloso per la nostra salute a lungo termine, soprattutto per i bambini e gli anziani che hanno già problemi di salute“, dichiara Esmeralda Carr, 32 anni, direttrice di uno studio dentistico e madre di quattro figli, che vive non lontano dalla signora Trevino.

“Nei giorni in cui c’è molto inquinamento, più persone vanno in ospedale. A volte hanno l’asma, che può essere esacerbata dall’ozono o da questo inquinamento“, spiega il portavoce Porfirio Villarreal, “per questo monitoriamo l’aria per fornire dati allo Stato, che può quindi emettere allarmi sulla qualità (dell’aria)“. Spesso si raccomanda di evitare le attività all’aperto. Questi problemi alimentano anche le disuguaglianze razziali negli Stati Uniti: le popolazioni più colpite sono gli afroamericani e gli ispanici, che spesso vivono in quartieri più esposti all’inquinamento, sottolinea l’ALA.