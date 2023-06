Stiamo andando incontro ad un’inversione del campo magnetico? Cosa potrebbe accadere

MeteoWeb

Negli ultimi due secoli, la forza del campo magnetico terrestre è diminuita e, allo stesso tempo, un preoccupante punto debole nel campo, chiamato Anomalia del Sud Atlantico (SAA), si è diffuso sull’Oceano Atlantico e si è già dimostrato problematico per i delicati circuiti sui satelliti orbitali. Entrambe queste osservazioni alimentano la preoccupazione sul fatto che possano essere i segni di un’imminente riconfigurazione, nota come inversione dei poli magnetici. Ma secondo un recente studio, che ha modellato il campo magnetico del pianeta nel recente passato, non dovremmo essere troppo frettolosi nel presumere che ciò accadrà.

“Sulla base delle somiglianze con le anomalie ricreate, prevediamo che l’Anomalia del Sud Atlantico probabilmente scomparirà entro i prossimi 300 anni e che la Terra non si sta dirigendo verso un’inversione di polarità“, afferma il geologo Andreas Nilsson dell’Università di Lund in Svezia, autore dello studio pubblicato su PNAS. Non presto, almeno. “Nella prospettiva del tempo geologico, siamo attualmente in un periodo di campo geomagnetico molto forte. Quindi c’è ancora molta strada da fare prima di un’inversione di polarità”, aggiunge Nilsson.

Lo studio rileva che il campo magnetico terrestre si è costantemente indebolito da quando sono stati istituiti i primi osservatori geomagnetici nel 1840, mentre la debolezza del SAA è cresciuta in quel periodo. Ciò ha portato alcuni scienziati a teorizzare che il campo geomagnetico stia diminuendo di forza appena prima di invertire completamente la direzione, cosa che ha fatto diverse volte in passato, secondo strati di roccia depositati nel corso di milioni di anni che mostrano precedenti inversioni. Ma la nuova ricerca ha scoperto che grandi anomalie geomagnetiche si sono verificate prima, e relativamente di recente, nel tempo geologico, senza causare un’inversione del campo magnetico. Queste anomalie in genere svaniscono poche centinaia di anni dopo, e non c’è alcun segno che la SAA sarà diversa, ha detto Nilsson.

Nilsson e colleghi hanno studiato come il campo magnetico terrestre è cambiato negli ultimi 9.000 anni osservando il ferro nelle rocce vulcaniche, nei sedimenti oceanici e in alcuni casi in reperti archeologici bruciati. I manufatti in ceramica provenienti da siti archeologici, infatti, possono fornire un’istantanea del campo in tempi più recenti, catturandone la direzione nell’argilla prima della cottura.

Lo studio mostra che lo stato attuale del campo magnetico terrestre è simile a quello del 600 a.C. circa, quando era dominato da due grandi debolezze sull’Oceano Pacifico. Le anomalie nel Pacifico, tuttavia, sono svanite nei successivi 1.000 anni, ed è probabile che lo farà anche la SAA, ha detto Nilsson, probabilmente tra circa 300 anni, lasciando un campo geomagnetico più forte e più uniforme.

Inversione del campo magnetico: cosa potrebbe accadere

Un’inversione del campo geomagnetico probabilmente non sarebbe catastrofica, ma sarebbe decisamente scomoda. Gli scienziati ritengono che il campo magnetico sia generato dal flusso di ferro fuso al centro della Terra. Agisce come uno scudo contro le letali radiazioni solari e fa funzionare anche le bussole magnetiche.

Studi geologici hanno dimostrato che il campo geomagnetico si è invertito 10 volte negli ultimi 2,6 milioni di anni. L’ultima volta è stata circa 780.000 anni fa, un evento noto come inversione di Brunhes-Matuyama. Ma sebbene il processo sia collegato ai movimenti nel nucleo fuso, non è ben compreso e gli scienziati non sono sicuri di quando si verificherà la prossima inversione.

“Il campo magnetico terrestre si inverte in media ogni 300-400mila anni“, ha spiegato Adrian Muxworthy, Professore di magnetismo terrestre e planetario all’Imperial College di Londra, non coinvolto nello studio. “Ma è caotico. Non è regolare. Ci sono stati periodi in cui non si è invertito per un massimo di 30 milioni di anni”. I registri geologici delle precedenti inversioni mostrano che possono essere necessari dai 500 ai 2000 anni prima che il campo magnetico terrestre si inverta completamente, diventando gradualmente più debole nella direzione prevalente e gradualmente più forte nella direzione opposta, ha detto.

Muxworthy osserva che mentre i moderni sistemi di navigazione, come il Global Positioning System (GPS), ora fanno affidamento sui satelliti in orbita, gli stessi satelliti di navigazione fanno ancora affidamento sul campo geomagnetico per i loro allineamenti. È anche probabile che i satelliti in orbite basse possano essere danneggiati da maggiori quantità di radiazione solare durante un’inversione del campo magnetico, anche se potrebbero essere protetti rendendoli più pesanti, ha detto ancora. Al suo livello più debole, il campo geomagnetico sarebbe circa il 20% di quello che è ora, il che si tradurrebbe per un certo periodo in un aumento della radiazione solare in superficie, anche se probabilmente non abbastanza per influenzare la vita, ha aggiunto Muxworthy.

Un curioso effetto collaterale di una completa inversione del campo magnetico, tuttavia, sarebbe che le spettacolari aurore che ora si verificano principalmente sopra i poli si verificherebbero in tutto il mondo. “In realtà sarebbe piuttosto eccitante“, ha detto Muxworthy. “Proprio come ora abbiamo l’aurora boreale e australe, le vedremmo a tutte le latitudini, anche sopra l’equatore“.

Nilsson avverte che, anche se il suo studio sull’Anomalia del Sud Atlantico suggerisce che svanirà senza problemi in poche centinaia di anni, c’è ancora la possibilità che il campo magnetico terrestre inizi comunque a invertirsi, sebbene gli scienziati non vedano alcun segno di ciò. Ma “possiamo sbagliarci“, ha detto.