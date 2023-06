Isole Eolie, turista svizzera stroncata da malore improvviso mentre era in mare

MeteoWeb

Dramma nelle Eolie dove una turista svizzera di 77anni è morta a seguito di un malore sopraggiunto mentre nuotava al largo di Santa Marina di Salina. A quanto si apprende, dopo i primi sintomi la donna, originaria di Ginevra, ha chiesto aiuto avvicinandosi alla barca sulla quale con amici stava trascorrendo le vacanze.

Immediati i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Trasferita d’urgenza al porto di Salina è deceduta per arresto cardiaco. Sul posto anche i carabinieri e la guardia costiera per accertamenti.