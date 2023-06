Le isole delle Filippine, 8 paesaggi da sogno nell’arcipelago del Sud/Est asiatico

MeteoWeb

Definito la Perla d’Oriente da coloro che hanno visitato e amato le Filippine, questo arcipelago del sud-est asiatico offre le migliori esperienze da vivere e scoprire a coloro che desiderano regalarsi una fuga tropicale. Il Paese, ricco e variegato, grazie alle migliaia di isole, sono 7.641 isole a seconda delle maree, è una delle destinazioni più affascinanti del pianeta.

Da nord a sud, le isole delle Filippine garantiscono cornici paesaggistiche e meraviglie naturali uniche nel loro genere, una vasta gamma di sport acquatici, tra cui kitesurfing, diving e snorkeling, particolari navigazioni su mare con barchette di legno o sul fiume circondati dalle lucciole e proposte di soggiorno che incontrano i bisogni di tutti i tipi di viaggiatori, dalle case rurali ai campeggi fino ad arrivare all’eleganza dei resort. Ecco le 8 migliori isole da includere nella dei desideri:

Boracay, Alkan

Eletta come isola più famosa delle Filippine non solo grazie ai litorali di sabbia bianca e semolata, le acque cristalline e i tramonti mozzafiato, ma anche perché Boracay offre una vasta gamma di hotel da sogno ed esperienze gastronomiche che attraversano la storia e la cultura del Paese. Questa destinazione da sogno detiene anche il primato di spiaggia migliore al mondo a seguito di innumerevoli sondaggi e feedback ricevuti. Coloro che amano il kitesurf, possono vivere esperienze imperdibili a White Beach o a Bolabog Beach posizionate su un lato più tranquillo della costa, dove gli sportivi colorano il cielo e intrattengono i turisti con centinaia di aquiloni.

Siargao, Surigao del Norte

Siargao, conosciuta come isola del surf, è tra le mete più ambite dai viaggiatori internazionali e, nel 2019, è stata votata come la migliore isola del mondo dai lettori di Condé Nast Traveller. Qui, a soli 800 chilometri a sud-est di Manila, gli sportivi e gli amanti della tavola hanno la possibilità di cavalcare le onde del mare filippino, considerate tra le più grandi del pianeta. Per coloro che ricercano una vacanza più tranquilla e alla scoperta della natura, l’isola a forma di lacrima è costellata di lagune nascoste, magiche piscine incastonate nella roccia, grandi parchi nazionali e patrimoni nazionali.

El Nido, Palawan

Composto da 45 isole, El Nido è uno degli arcipelaghi più ricchi di biodiversità delle Filippine. Caratterizzato da formazioni calcaree e lagune dal colore acquamarina, il paesaggio è tra i più famosi e conosciuti da tutti i visitatori grazie alle cornici naturali paradisiache. Tra mare, foreste e cascate, i turisti possono noleggiare le “bangkas” private, o barche di legno, per visitare i numerosi siti naturali di El Nido, come le pittoresche Big Lagoon, Small Lagoon, Secret Lagoon, Seven Commandos Beach e Snake Island.

Pamalican Island, Palawan

Parte delle isole Cuyo nel mare di Sulu, Pamalican è conosciuta come una delle isole private più lussuose delle Filippine che offre ai visitatori attività ed escursioni alla scoperta del paesaggio tropicale che contraddistingue il nord di Palawan. Pamalican è circondata da una barriera corallina incontaminata di 7 chilometri quadrati, da una giungla verdeggiante e mette a disposizione dei viaggiatori internazionali un’ampia offerta di sport acquatici ed esperienze naturali. Gli ospiti possono scegliere di soggiornare nelle Casitas, costruite sulle chiome della lussureggiante foresta dell’isola, o nelle Ville, ognuna delle quali comprende una spiaggia appartata.

Calaguas, Camarines Norte

A poca distanza in auto dalla capitale Metro Manila, Calaguas è un gruppo di isole disabitate perfette per chi cerca un’esperienza isolana a contatto con le tradizioni rurali. Tra le innumerevoli oasi di pace e meraviglie naturali, Mahabang Buhangin, che significa “sabbia lunga”, è l’atollo più popolare per il suo tratto di due miglia di spiaggia incontaminata. Qui, non si trovano costruzioni alberghiere e i visitatori potranno sperimentare un vero e proprio soggiorno all’aria aperta negli ambienti incontaminati dell’isola, organizzando il campeggio sotto le stelle.

Sorsogon, Bicol

Sorsogon è la soluzione perfetta per chi vuole aggiungere il brio dell’avventura al proprio soggiorno nelle Filippine. Nell’isola in provincia di Bicol, è possibile nuotare con le mante e con i giganteschi “Butandings” (squali balena), fare escursioni nel Parco Nazionale del Vulcano Bulusan o navigare a bordo di una barchetta lungo il fiume Donsol. Il corso d’acqua è un’esperienza di navigazione incantevole, poiché, la sera, il suo paesaggio rurale viene trasformato da migliaia di lucciole che illuminano la riva del fiume al calar della notte.

San Juan, La Union

Nella provincia di La Union a Luzon, la più grande delle Filippine, San Juan è un altro paradiso conosciuto dagli amanti di surf. A poche ore di macchina da Metro Manila, San Juan è diventata una meta frequentata soprattutto per i fine settimana degli abitanti del luogo che cercano una fuga al sole dalla frenesia della Metropoli. L’isola ha molto da offrire a chi è alla ricerca di un soggiorno più rilassato, caratterizzato da una serie di caffè eccentrici e gemme gastronomiche nascoste. I visitatori possono inoltre rinfrescarsi alle Tangadan Falls per fare un tuffo dalla scogliera e godere delle viste sul blu della Luna Pebble Beach.

Puerto Princesa, Palawan

Un’altra località di Palawan da segnare nella lista dei desideri è Puerto Princesa che è la casa di molte delle specie di flora e fauna locali delle Filippine come le scimmie e i varani. Il Parco Naturale del Fiume Subterraneo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un luogo magico e impattante che continua a regalare emozioni indimenticabili a migliaia di curiosi e appassionati da tutto il mondo. Anche le pareti della catena montuosa di Saint Paul e le ampie grotte calcaree sono un’attrazione naturale visitabili, le prime con un trekking organizzato da esperti del luogo e, le seconde con un esclusivo tour in barca.