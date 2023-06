Israele, ritrovati flauti di 12mila anni fa in osso di ali di uccelli: ecco il loro suono e l’uso

MeteoWeb

Sette antichi strumenti a fiato sono stati recentemente identificati da un team franco-israeliano e sono oggetto di un articolo pubblicato su Nature Scientific Reports. La scoperta e’ avvenuta nel sito preistorico di Eynan-Mallaha nel nord di Israele che nonostante sia stato accuratamente esaminato fin dal 1955, continua a riservare sorprese per gli scienziati. La scoperta di questi flauti di 12.000 anni fa e’ estremamente rara: infatti, sono i primi ad essere scoperti nel Vicino Oriente.

I flauti realizzati con le ossa di un piccolo uccello acquatico, producono un suono simile a quello di alcuni rapaci (sparviero e gheppio comune) quando viene soffiato dell’aria al loro interno. La scelta delle ossa utilizzate per realizzare questi strumenti non e’ stata casuale: nel sito sono stati trovati anche uccelli piu’ grandi, con ossa piu’ grandi che producono suoni piu’ profondi.

I Natufiani, l’antica civilta’ del Vicino Oriente che abitava questo villaggio tra il 13.000 e il 9.700 a.C., selezionavano appositamente ossa piu’ piccole al fine di ottenere il suono acuto necessario per imitare questi particolari rapaci. Gli strumenti potrebbero essere stati utilizzati per la caccia, la musica o per comunicare con gli stessi uccelli. E’ evidente che i Natufiani attribuivano agli uccelli un valore simbolico speciale, come testimoniato dai numerosi ornamenti realizzati con artigli trovati a Eynan-Mallaha.

Il villaggio, situato sulle rive del lago Hula, e’ stato la patria di questa civilta’ per i suoi 3.000 anni di esistenza. E’ quindi di vitale importanza per svelare le pratiche e le abitudini di una cultura al crocevia tra stili di vita nomadi e sedentari, nonche’ per comprendere la transizione da un’economia predatrice all’agricoltura. Questo lavoro e’ stato sostenuto dalla Fondazione Fyssen e dal Ministero degli Affari Esteri.