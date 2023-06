Istituti e scienziati Ue: “Il Pe approvi le norme pro-natura”

MeteoWeb

Gli Istituti nazionali di scienza naturale di sei Paesi Ue hanno scritto una lettera aperta ai leader europei in cui si dicono “molto, molto preoccupati” per la possibile bocciatura della proposta di regolamento europeo per il ripristino della natura, che sarà votata questo giovedì a Strasburgo in commissione Ambiente. I direttori dell’Istituto Reale Belga di Scienze Naturali, del Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi, del Naturalis di Leida, dei musei di Storia Naturale di Londra e Copenhagen e del Museum für Naturkunde di Berlino, invitano gli eurodeputati “a votare a favore di un’ambiziosa e forte legge sul ripristino della natura”.

All’iniziativa degli istituti si è aggiunta un’altra lettera, firmata da oltre 3.300 ricercatori da 26 Paesi europei, in cui gli scienziati invitano chi si oppone al Green Deal “a una consultazione aperta”, in particolare sulle “critiche rivolte al regolamento sull’uso sostenibile” dei pesticidi “e alla legge sul ripristino della natura”. Gli scienziati bocciano le argomentazioni degli oppositori che “non solo mancano di prove scientifiche, ma addirittura le contraddicono”, ed esortano “i responsabili politici a proseguire la procedura legislativa”.