IT-Alert: oggi alle 12 l’allarme arriverà sui cellulari della Sardegna

La Sardegna partecipa come regione pilota alla sperimentazione operativa di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione alla popolazione. Oggi, venerdì 30 giugno, intorno a mezzogiorno, le persone presenti sul territorio isolano, con possibile interessamento delle aree limitrofe, riceveranno sul loro telefonino questo messaggio di testo:

“AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Che cos’è IT-Alert?

IT-Alert è un servizio pubblico che, nei casi di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso, invia messaggi di testo ai dispositivi delle persone presenti nelle aree interessate. Grazie alla tecnologia cell-broadcast, il sistema IT-Alert consentirà, una volta operativo, di raggiungere tutti i telefoni cellulari accesi localizzati in una determinata area geografica e quindi potenzialmente coinvolti nell’emergenza o nella situazione di pericolo, anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. Non potranno ricevere i messaggi IT-Alert i dispositivi spenti o in totale assenza di campo. Il messaggio IT-Alert conterrà informazioni utili sullo scenario di rischio e sulle relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente e sarà notificato sul dispositivo da un suono di allarme.

IT-Alert si affianca a tutti gli altri strumenti di informazione d’emergenza già esistenti a livello statale, regionale e locale, in un’ottica di comunicazione inclusiva e multicanale, per contribuire alla tutela dei cittadini e per minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo.

Come riconoscere un messaggio IT-Alert?

Alla ricezione del messaggio IT-Alert, il dispositivo emette un suono di allarme e il testo che viene visualizzato indica:

il mittente

il motivo per cui è stato inviato

le azioni raccomandate con urgenza

La sperimentazione

Il sistema IT-Alert è stato testato per la prima volta in un contesto operativo nel corso dell’esercitazione “Vulcano 2022”, svoltasi sull’isola di Vulcano (ME) dal 7 al 9 aprile 2022, e una seconda volta durante l’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022”, svoltasi in Calabria e Sicilia dal 4 al 6 novembre 2022. Si avvia ora una nuova fase della sperimentazione sul campo, che si focalizzerà su interi territori regionali, interessando il prossimo 30 giugno 2023, orientativamente intorno alle ore 12:00, tutta la Sardegna: il test sarà finalizzato a far conoscere IT-Alert ai cittadini come nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, e non conterrà, per questo, informazioni di dettaglio su rischi e comportamenti da tenere, limitandosi a indicare, oltre al mittente, la dicitura “TEST IT ALERT”, rinviando inoltre alla compilazione di un questionario sul sito ufficiale di IT-alert.

