In Italia solo lo 0,4% delle auto sono elettriche e il 3,9% ibride: “enorme diffidenza, gli italiani non si fidano”

Il Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha fornito i dati sul parco auto circolante in Italia. Nel 2022 le auto ibride ed elettriche in circolazione hanno raggiunto quota 1.715.000 vetture (+49,2% sul 2021), ma rispetto al totale rappresentano solo il 4,3%, con le elettriche che si fermano addirittura allo 0,4%. Dati quindi in crescita ma non ancora lontanissimi da un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto: sempre nel 2022 sono circa 20,18 milioni le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (oltre la metà sul totale), di cui quasi 4,41 milioni addirittura Euro 0-1 (11%). Anche considerando l’età media, quattro auto su dieci, pari a circa 15,84 milioni, hanno 15 anni o più. Ed è proprio questa la vera sfida che il mondo automotive dovrà affrontare.

Il 2035, con il blocco della produzione di auto nuove termiche alimentate a benzina e diesel a favore dell’elettrico e degli e-fuel, segna una data storica, ma fino ad allora bisognerà investire non solo in infrastrutture e tecnologia ma per fare in modo che gli italiani abbiano le disponibilità economiche per permettersi un rinnovamento di automobili più moderne e meno inquinanti. Rimane anche un’enorme diffidenza nei confronti delle auto full electric, penalizzate dalla scarsa autonomia delle batterie (per il 35% del campione) e dal costo elevato (33%).Cosa accadrebbe, infatti, se il 2035 fosse fra sei mesi? Secondo gli ultimi dati AutoScout24 sarebbe una corsa per accaparrarsi modelli benzina e diesel di ultima generazione, nuovi o usati recentissimi, così gli automobilisti potranno continuare a utilizzare questo tipo di alimentazioni a lungo senza alcun tipo di problema, non fidandosi delle auto elettriche.