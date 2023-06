Guerra in Ucraina: i danni per la ricerca, le speranze per il futuro

MeteoWeb

Come si legge in un articolo pubblicato sulla rivista Nature, la biochimica Uliana Semaniuk spera di impacchettare il suo lavoro di laboratorio in Finlandia e tornare a casa in Ucraina per riavviare la sua vita e la sua scienza. La sera prima che la Russia invadesse l’Ucraina il 24 febbraio 2022, Semaniuk e suo marito erano in Ucraina occidentale, stavano preparandosi per il sesto compleanno del loro figlio. “Avevamo preparato dolci regali per i suoi compagni di classe e stavamo discutendo in merito alla sua festa di compleanno, e il giorno dopo ci siamo svegliati a causa del boato delle esplosioni“, dice.

Come per molti degli scienziati ucraini, la guerra ha fermato il lavoro di Semaniuk. Più tardi quell’anno, dopo aver discusso la sua tesi di dottorato sull’effetto della nutrizione sull’invecchiamento dei moscerini della frutta, si trasferì con suo figlio per il post-dottorato presso l’Istituto di Scienze della Vita di Helsinki, con l’aiuto di un programma denominato “Scienziati per Scienziati”.

Il crollo della diga e le speranze dei scienziati

Non c’è ancora una fine certa in vista per la guerra, che è nel suo 16 º mese e ha ucciso decine di migliaia di ucraini. Altri 14 milioni di persone sono state sfollate. Ma mentre il governo ucraino guarda alla ricostruzione del suo paese, uno dei suoi obiettivi sarà quello di incoraggiare più scienziati come Semaniuk a tornare in patria.

“Attualmente siamo nella situazione in cui oltre il 10% degli scienziati – probabilmente i migliori scienziati – hanno lasciato il paese“, ha affermato Denys Kurbatov, vice ministro dell’istruzione e della scienza del paese, alla Giornata della Scienza in Ucraina, un incontro ibrido a Kiev il 19 maggio. La National Research Foundation of Ukraine (NRFU) a Kiev ospita la celebrazione annuale con il ministero dell’istruzione e della scienza.

Riportare a casa gli scienziati è una delle tante sfide che i leader ucraini della scienza devono affrontare. La guerra ha danneggiato circa 120 istituti di ricerca, con un danno al settore della ricerca circa 500 milioni di dollari, secondo Kurbatov. Le università storiche sono tra gli enti più danneggiati. Nel frattempo, i combattimenti continuano. È in corso una rinnovata offensiva russa.

Come riportare in vita la scienza ucraina

Non è chiaro come attuare la riforma della scienza ucraina, concorda George Gamota, un fisico statunitense nato in Ucraina che ha aiutato il suo Paese a sviluppare il suo sistema scientifico dopo aver ottenuto l’indipendenza nel 1991. “La guerra sta travolgendo tutto“, dice. “Ma ci sono buone notizie.”

A marzo, l’Ucraina ha nominato un nuovo ministro dell’istruzione e della scienza, Oksen Lisovyi, che Gamota si augura che sia in grado di rilanciare la ricerca ucraina sulla scena mondiale. Entro la fine dell’anno, il ministero della scienza potrebbe essere sufficientemente riformato per iniziare a fare cambiamenti, dice Gamota. “Si è parlato molto di riorganizzazione e ristrutturazione dell’accademia.”

I legami europei

La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che è essenziale una più stretta integrazione della ricerca con l’Unione Europea. “L’Ucraina vede il suo futuro nella comunità europea“, ha riferito Oleksandr Bilyi, capo delle comunicazioni e della cooperazione internazionale al NRFU, alla riunione del Science Day.



Signe Ratso, vicedirettore generale della direzione generale della Ricerca e del l’innovazione della Commissione europea, afferma che una più rapida integrazione nella ricerca europea dipenderà dal rafforzamento della cooperazione nel l’ambito di Horizon Europe,e su riforme politiche efficaci.

Il NRFU sta lavorando con la Commissione europea per istituire quest’anno un ufficio di Kiev per Horizon Europe, di cui l’Ucraina è membro associato (la nazione era membro associato del programma precedente, Horizon 2020, dal 2016). “Questo significa che presto gli scienziati ucraini avranno l’opportunità di conoscere meglio le opportunità offerte dal programma Horizon“, ha detto Bilyi.

Rimodellare il sistema della ricerca ucraina è difficile durante la guerra, quindi Kolezhuk raccomanda che le iniziative inizino gradualmente. Un esempio degli sforzi in questa direzione è il Virtual Ukraine Institute for Advanced Study, fondato lo scorso aprile in collaborazione con l’Istituto di Studi Avanzati di Berlino e finanziato dalla Fondazione Volkswagen. Il piano è quello di un istituto di vita reale a Kiev da seguire. “Questo è il modo per rimodellare il nostro sistema perché è grande e vecchio, e non si può rimodellare tutto in una volta“, dice Kolezhuk.

La scienza ucraina è sopravvissuta contro ogni previsione

Tra le esigenze pratiche più pressanti è quello di proteggere i ricercatori esistenti in Ucraina – e garantire che la guerra non li allontani dalla ricerca in modo permanente. “La più grande perdita che stiamo soffrendo è il capitale umano, naturalmente“, ha dichiarato Kurbatov all’incontro. Molti ricercatori continuano a lavorare in circostanze profondamente difficili. Ad esempio, gli scienziati che conducono studi sul campo, come sulla sicurezza alimentare, sono limitati perché vaste aree ora contengono mine terrestri. Anche i ricercatori che fanno per lo più il lavoro al computer sono stati gravemente rallentati a causa di dati persi e interruzioni di corrente.

Nel marzo 2022, la linguista Viktoriia Lemeshchenko-Lagoda è stata costretta a lasciare la maggior parte del suo dottorato di ricerca sulle lingue minoritarie nella Melitopol occupata dai russi nell‘Ucraina sudorientale. I soldati russi hanno sequestrato attrezzature come computer e hard disk dal suo istituto. Ora, nella città di Zaporizhzhia sul fronte della guerra, ha gradualmente cercato di replicare l’intero lavoro della sua ricerca che ha totalmente perso, senza smettere l’insegnamento universitario a distanza.