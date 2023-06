La Mecca: caldo estremo, i pellegrinaggi sono in crisi per i cambiamenti climatici

MeteoWeb

Cellulari e asfalto si surriscaldano, ma per Abdoul al-Assad il caldo estremo è parte integrante della sfida rappresentata dal grande pellegrinaggio musulmano in Arabia Saudita, che quest’anno si svolge in piena estate. Nonostante le temperature si avvicinino ai 46 gradi Celsius, il 48enne britannico afferma che le insidie climatiche non fanno che rendere più interessante la sua esperienza. “Se fosse facile, sarebbe troppo facile“, dice il signor Assad, agente immobiliare alla Mecca, la città più sacra dell’Islam. “L’obiettivo è fare come il profeta (Maometto), in modo da apprezzare ciò che si ha”, dice con il viso arrossato dal sole. Il riscaldamento globale ha reso il deserto saudita ancora più caldo negli ultimi anni, superando probabilmente le temperature dell’epoca del profeta, circa 1.400 anni fa.

Le temperature medie estive nel regno ricco di petrolio sono aumentate di 2,5 gradi negli ultimi quattro decenni a causa del cambiamento climatico, ha detto Karim Elgendy, ricercatore presso il Middle East Institute di Washington. “Le temperature massime estive di 50 gradi potrebbero diventare un fenomeno annuale ricorrente entro la fine del secolo”, avverte. Secondo il ricercatore, “è probabile che aumenti anche l’umidità, il che renderà le condizioni esterne molto difficili da mitigare”.

L’abolizione del limite massimo di età per i pellegrini apre la strada a una maggiore partecipazione degli anziani, più vulnerabili agli effetti del caldo. In una delle regioni più calde del mondo, l’estate può rendere pericolosa qualsiasi attività all’aperto, con il rischio di disidratazione, colpi di sole e problemi cardiaci. Per proteggere i dipendenti che lavorano all’aperto, l’Arabia Saudita vieta di lavorare tra le 12.00 e le 15.00 tra giugno e settembre, i mesi più caldi.

Il clima nel Golfo è diventato così estremo che nel 2021 il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite ha avvertito che alcune parti della regione potrebbero diventare inabitabili entro la fine del secolo. Ma per il pellegrino indonesiano Bodhi, il caldo “non è un ostacolo”. Layla, moglie di Assad, è più preoccupata per l’enorme numero di persone che partecipano al pellegrinaggio, con centinaia di migliaia di pellegrini che affollano le strade e i luoghi di preghiera.

“Il problema non è il caldo, ma le persone che si spingono l’un l’altra”, dice la 47enne. I rituali dell’hajj e del piccolo pellegrinaggio (omra), che possono svolgersi in qualsiasi momento dell’anno, generano circa 12 miliardi di dollari all’anno per l’Arabia Saudita, che sta investendo molto nel turismo nel tentativo di diversificare la propria economia e ridurre la dipendenza dal petrolio. Un vasto progetto per migliorare le infrastrutture e i trasporti intorno alla Mecca e a Medina è un elemento chiave di questa strategia per attirare sempre più visitatori.