La NASA rilascia foto panoramiche di Marte | FOTO

MeteoWeb

Il rover Curiosity della NASA, che da quasi 11 anni è attivo su Marte, sta per lasciarsi alle spalle la Marker Band Valley, un’area del cratere Gale a sud della pianura Elysium Planitia. Prima di proseguire la sua esplorazione, ha però dato un’ultima occhiata al sito, acquisendo alcune immagini del panorama in due diversi momenti della giornata. E proprio come accade da noi sulla Terra, dove il Sole del mattino regala scenari diversi da quelli del pomeriggio, anche su Marte il paesaggio si veste di giochi di luce che ne esaltano la sua grandiosità.

Le immagini, acquisite l’8 aprile 2023 alle 9:20 e alle 15:40 ora di Marte, quando le condizioni di luminosità erano molto diverse tra loro, sono state combinate in un’unica straordinaria cartolina che ha permesso di dare particolare evidenza ai dettagli del paesaggio. Inizialmente in bianco e nero, le immagini sono state colorate in post-elaborazione da un team della NASA. La luce blu indica la mattina, mentre la luce gialla quella del pomeriggio. Il risultato è simile a quello di un’altra cartolina scattata da Curiosity nel novembre 2021.

“Chiunque sia stato in un parco nazionale sa che la scena appare diversa al mattino rispetto al pomeriggio – spiega l’ingegnere Doug Ellison del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California – . Catturare due momenti della giornata fornisce ombre scure perché l’illuminazione arriva da sinistra e da destra, come si potrebbe avere su un palcoscenico, ma invece delle luci del palcoscenico, ci affidiamo al Sole”. Il risultato della composizione è un suggestivo panorama marziano. Al centro dell’immagine si estende la Marker Band Valley, che si trova in una regione ricca di solfati dove Curiosity ha scoperto le tracce di un antico lago. Sul fondo spiccano le colline Bolivar e Deepdale, tra le quali il rover è passato durante l’esplorazione della zona del Paraitepuy Pass.

In primo piano è ben visibile la parte posteriore di Curiosity, che offre uno scorcio delle sue tre antenne e del suo generatore di energia. In basso a destra, spicca lo strumento Radiation Assessment Detector, o RAD, che appare come un cerchio bianco, i cui dati saranno utili a capire come proteggere dalle radiazioni gli astronauti che in futuro sbarcheranno sulla superficie del pianeta.