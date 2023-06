La Spezia, ufficiale di Marina muore durante un immersione di addestramento

MeteoWeb

Un ufficiale della Marina militare di 31 anni è morto stamani alla Spezia durante un corso di specializzazione subacquea alla base del Comsubin Teseo Tesei del Varignano. Sono in corso accertamenti per capire se il decesso sia stato causato da un malore o da un incidente. Il tenente di vascello Michele Savarese stava svolgendo un’attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell’abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena, quando avrbbe accusato un malore.

L’ufficiale è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente che, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, ha dovuto constatare il decesso. Michele Savarese, celibe, era in servizio presso l’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano. Cordoglio del governatore Giovanni Toti a nome di tutta la giunta regionale. Toti ha espresso le sue condoglianze e vicinanza da parte di tutta la Regione Liguria alla Marina Militare e alla famiglia Savarese.