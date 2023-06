Laurea honoris causa per Alberto Angela: “come arrivare sulla Luna”

MeteoWeb

“Prendere una laurea in un settore che per me è cruciale come la geologia, in un ateneo così antico, così prestigioso, è come arrivare sulla Luna, qualcosa di straordinario“: è quanto ha affermato Alberto Angela che oggi ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia applicata dall’Università Federico II di Napoli. “Soprattutto io voglio sottolineare il calore, non solo della gente, ma anche di chi insegna la scienza, professori, direttori, persino il magnifico Rettore, li vedi come persone che sono allineate nella stessa missione della quale tu fai parte. Anche questo è un bel gruppo ed è importante fare gruppo per riuscire poi a trovare delle soluzioni per il futuro“.

Il divulgatore ha evidenziato che “la Campania è un luogo dove la geologia è molto attiva però sono nate delle civiltà: forse noi dovremmo prendere esempio da questo passato per capire come riuscire ad attraversare questa tempesta che è già cominciata. Io penso che l’unico modo per riuscire ad affrontare questa tempesta sia la conoscenza, la preparazione, le lauree, ma anche aiutare i ragazzi che si laureano a dar loro un futuro dove lavorare e far convergere queste conoscenze, la ricerca di base e la ricerca specializzata. Tutto questo è fondamentale per riuscire ad andare avanti e a scommettere sulle nuove sfide che arriveranno. Saranno delle sfide difficilissime, lo sappiamo, solo una grande preparazione potrà aiutarci ad attraversare questo momento. Devo dire, noi viviamo il presente, io penso soprattutto ai ragazzi, ai bambini che stanno adesso a scuola. Noi facciamo dei programmi televisivi per cercare di trasmettere non solo conoscenza, ma modo di pensiero, pensiero scientifico. Noi diciamo ‘ti do gli elementi per prendere tu una decisione, ma su una base razionale’. Questo è importante“.