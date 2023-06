Lerici, pannelli fotovoltaici in fiamme sullo stabulatore di Santa Teresa

MeteoWeb

Una colonna di fumo nero visibile da più angoli della città nella zona dello stabulatore di Santa Teresa, nel Comune di Lerici. Stando a quanto si apprende è scoppiato un incendio sul tetto e ad essere interessati sono alcuni pannelli fotovoltaici dello stabilimento.

I Vigili del fuoco hanno contenuto, in breve tempo le fiamme, e la colonna di fumo nero è sparita. Non risultano persone ferite e però seguiranno una serie di accertamenti per comprendere le cause dell’incendio. Dai mitilicoltori Paolo Varrella spiega: “E’ successo tutto in venti minuti, la situazione ora è rientrata, nei giorni scorsi l’area è stata soggetta ad alcuni interventi. Seguiremo passo passo tutte le verifiche del caso per capire cosa sia accaduto”.