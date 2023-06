Lightning Imager: il 3 luglio i primi risultati del rilevatore di fulmini europeo

MeteoWeb

I primi risultati del Lightning Imager europeo verranno svelati lunedì 3 luglio 2023 alle 14 ora italiana. Lo strumento è volato a bordo del nuovissimo satellite meteorologico Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1). Il Lightning Imager è in grado di rilevare fulmini sia di giorno che di notte: è la prima volta che un satellite meteorologico geostazionario ha la capacità di rilevare i fulmini in Europa, Africa e nelle acque circostanti.

ESA, Eumetsat e gli sviluppatori dello strumento, Leonardo, rilasceranno e discuteranno congiuntamente i primi risultati e le prime visualizzazioni prodotte dal Lighting Imager durante un evento che si terrà lunedì 3 luglio.

I dati del Lightning Imager consentiranno di migliorare le previsioni relative alle tempeste. I dati dello strumento dovrebbero essere disponibili per i servizi meteo in tutta Europa e oltre per essere utilizzati nelle previsioni dall’inizio del 2024.